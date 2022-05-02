من أمام المسجد.. حمادة هلال يهنئ جمهوره بحلول عيد الفطر| شاهد

هنأ الفنان حمادة هلال، جمهوره بحلول عيد الفطر المبارك، ونشر صورة له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وكتب حمادة هلال: "‏اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى ال سيدنا إبراهيم.. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى ال سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد.. ‏كل عام وأنتم بخير عيد مبارك".

وأشاد عدد كبير من الجمهور ورواد السوشيال ميديا، بالفنان حمادة هلال عقب النجاح الجماهيري الضخم الذي حققه مسلسله الرمضاني "المداح 2 – أسطورة الوادي" والذي انتهت حلقاته أمس السبت، بالعديد من المفاجآت.

وطالب الكثير من رواد السوشيال ميديا، أبطال وصناع العمل بضرورة تقديم جزء ثالث من العمل، خاصة فى ظل وجود نهاية مفتوحة وظهور شخصيات جديدة.



وجاءت أغلب التعليقات: "شكرا حمادة هلال.. شكرا أنك طلعت الإنسان الملتحي بصورة كويسة بنسبة كبيرة.. وأنك بينت في المسلسل أن العلاقة بين المسلم والمسيحي طيبة.. وأنك وضحت أن الفرج في الصلاة والذكر، وأنك طلعت المسلم الملتحي مش إرهابي زى الباقي.. وأنك طلعت أن الالتزام مش جريمة ولا هو عيب.. وأنك أظهرت المسلسل بدون شىء خليع ما نتكسفش وإحنا بنتفرج مع أهلنا عليه، وأنك وضحت أن القرب من ربنا بيفتح أبواب الخير.. وأنك مطلعتش أن المسلم بيبرأ وقافل حواجبه".