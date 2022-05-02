أفلام العيد.. زومبي في المركز الأخير بأول أيام العرض

حقق فيلم زومبي إيرادات ليلة أمس مايزيد عن 118 ألف جنيه، بعد طرحه في دور العرض السينمائية.

فيلم زومبي جاء فى المركز الثالث من حيث الإيرادات، بعد أن حقق فيلم واحد ثاني من بطولة أحمد حلمي ما يزيد عن مليون جنيه، بينما حقق فيلم العنكبوت إيرادات وصلت إلى 463 ألف جنيه.

ويجسد بطل العمل على ربيع خلال أحداث الفيلم شخصية مطرب مهرجانات يتعرض لعدد من المواقف الكوميدية، على أن تدور القصة بشكل عام في إطار من الدراما الكوميدية المعتمدة على الإفيهات طوال أحداثه.

فيلم "زومبى على جنبى" تأليف أمين جمال وإخراج عمرو صلاح وبطولة على ربيع، حمدى الميرغنى، كريم عفيفى، هاجر أحمد، محمد أوتاكا، عارفة عبد الرسول، محمد محمود، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه فى إطار كوميدى حول فرقة غناء شعبية، بقيادة على ربيع الذى يقدم مطرب مهرجانات وحمدى الميرغنى شاعر وتمر الفرقة بالعديد من المواقف الكوميدية.

وكان قد احتفل أبطال فيلم "زومبى" بعرضه فى موسم عيد الفطر السينمائى بحضور صناعه، بإقامة عرض خاص بإحدى سينمات مدينة 6 أكتوبر، حيث حضر من صناع الفيلم كل من، علي ربيع، حمدي الميرغني، كريم عفيفي، محمد محمود، بسنت أحمد صيام، محمد أوتاكا، المخرج عمرو صلاح، المؤلف أمين جمال، المنتج احمد السبكي، كريم السبكي.

حرص كل من الفنان أحمد فهمي و محمد أنور ومحمد أسامة "أوس أوس" نجمي مسرح مصر على تهنئة زملائهم علي ربيع وحمدي الميرغني وكريم عفيفي علي عرض فيلمهم "زومبي"، وحضرت المطربة ساندي، كما حضر أحمد صيام لتهنئة ابنته بسنت علي اول مشاركتها السينمائية.