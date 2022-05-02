حمدي الميرغني برفقة أبطال فيلم زومبي من العرض الخاص.. شاهد

شارك الفنان حمدي المرغني صورة رفقة أبطال فيلم العيد “زومبي” من العرض الخاص بالسينما، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماع انستجرام.

وكتب: "من العرض الخاص لفيلم #زومبي مستني رأيكم في الفيلم كل سنه وانتم طيبين".

ويشهد العرض الخاص للفيلم حضور عدد كبير من أبطاله منهم على ربيع وحمدي الميرغني وكريم عفيفي وهاجر أحمد ومحمد محمود بالإضافة إلى مجموعة من نجوم الوسط الفني.

وطرحت الشركة المنتجة لفيلم زومبي الاغنية الدعائية للعمل ، والذى تحمل اسمه ، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتبوب .

أغنية زومبي من غناء وكلمات والحان عنبة ، وقد قد تم طرحها خلال الساعات القليلة القادمة عبر موقع يوتيوب .

فيلم زومبي من المقرر طرحه فى عيد الفطر المبارك يشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين منهم علي ربيع، حمدي الميرغني، هاجر أحمد، ويزو، محمد أوتاكا، عارفة عبد الرسول، سامي مغاوري، محمد محمود، كريم عفيفي، ومن تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج عمرو صلاح.