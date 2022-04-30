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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

طرح الاغنية الدعائية لفيلم زومبي عبر يوتيوب

علي ربيع
علي ربيع

طرحت الشركة المنتجة لفيلم زومبي الاغنية الدعائية للعمل ، والذى تحمل أسمه  ، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتبوب .

أغنية زومبي من غناء وكلمات والحان عنبة ، وقد قد تم طرحها خلال الساعات القليلة القادمة عبر موقع يوتيوب . 

فيلم زومبي ن المقرر طرحه فى عيد الفطر المبارك  يشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين منهم علي ربيع، حمدي الميرغني، هاجر أحمد، ويزو، محمد أوتاكا، عارفة عبد الرسول، سامي مغاوري، محمد محمود، كريم عفيفي، ومن تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج عمرو صلاح.

خفة دم وتشويق.. طرح برومو فيلم «زومبي» لـ على ربيع |فيديو

كريم فهمي يهنئ علي ربيع علي فيلمه الجديد زومبي

وكان قد حرص الفنان كريم فهمي علي تهنئة الفنان علي ربيع  علي فيلمه الجديد زومبي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

و نشر كريم فهمي بوستر فيلم  زومبي و علق قائلا: مبروك .

 

زومبي هاجر احمد كريم فهمي حمدي الميرغني كريم عفيفى سامي مغاوري الفنان على ربيع

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