أخبار الفن.. تامر عبد المنعم يكشف تفاصيل سينما الشعب.. وأحمد حلمي يتصدر إيرادات وقفة عيد الفطر

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار المحلية والعالمية، نستعرض ابرزها في السطور التالية.

عاد النجم أحمد حلمى إلى المنافسة السينمائية بعد غياب 3 سنوات، بفيلم "واحد تانى" ، حيث استطاع الفيلم تخطى مليون جنيه ليلة أمس الأحد -وقفة عيد الفطر المبارك - خاصة وأنه انطلق فى حفلتي العاشرة مساء والثانية عشر منتصف الليل وحصد إيرادات تخطت مليون جنيه فى حفلين فقط محققاً أعلى فى شباك التذاكر منذ انتشار فيروس كورونا.

فيلم "واحد تانى" بطولة أحمد حلمى، روبى، نسرين أمين، عمرو عبد الجليل، سيد رجب، أحمد مالك، نور إيهاب وعدد آخر من الفنانين، ومشاركة عدد من ضيوف الشرف منهم عمرو وهبة من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير، وإنتاج شركات سينرجى فيلمز، وماجيك بين وأفلام مصر العالمية وأوسكار.

أكد الفنان تامر عبد المنعم مدير عام الثقافة السينمائية بالهيئة العامة لقصور الثقافة، والمشرف على مبادرة ومشروع سينما الشعب ، إن المبادرة سوف تشمل فتح دور عرض سينمائية فى محافظات الصعيد.

وتابع الفنان تامر عبد المنعم فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد قائلاً : من المقرر ان تشمل مبادرة سينما الشعب عددا من محافظات الصعيد مثل قنا وأسيوط ، إضافة الى محافظات جديدة لم يكن بها دور عرض سينمائية مثل سيوة ودهب.

كشف الفنان تامر عبد المنعم رئيس الإدارة العامة للثقافة السينمائية إن صناعة السينما فى حاجة إلى دور عرض إضافية ، وقد وجد أن هناك أماكن تابعة إلى وزارة الثقافة المصرية تصلح أن تكون دور عرض سينمائية.

وتابع عبد المنعم فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد : من حق المواطن المصري ان يجد دور عروض سينمائية بأسعار مناسبة ، ومن هنا جاءت فكرة سينما الشعب ، والتى سوف يبلغ سعر تذكرتها 40 جنيها فقط، وقد لاقت الفكرة ترحابا من صناع الأعمال السينمائية.

نشر الفنان محمد رمضان عبر صفحته الشخصية على موقع الصور والفيديوهات الشهير “ إنستجرام ” فيديو له بعد وصوله إلى مدينة جده لاحياء حفل غنائي.

وعلق محمد رمضان على الفيديو قائلاً : الوصول للمدينة الغالية جدة في المملكة الغالية السعودية استعداداً لأفتتاح موسم جدة بحفلتي غداً بإذن الله ".

حالة من النشاط الفني تعيشها المسارح المصرية سواء فى القاهرة أو المحافظات الأخرى، وذلك احتفالاً بعيد الفطر المبارك، وفى السطور التالية نرصد أبرز المسرحيات هذه الأيام .

طرح ليلة أمس 3 أعمال سينمائية لتتنافس على شباك التذاكر خلال موسم عيد الفطر لمبارك ، وفى السطور التالية نرصد تفاصيل تلك الأعمال .