السقا وحلمي وربيع.. 3 أعمال سينمائية تتنافس على العيدية

طرح ليلة أمس 3 أعمال سينمائية لتتنافس على شباك التذاكر خلال موسم عيد الفطر لمبارك ، وفى السطور التالية نرصد تفاصيل تلك الأعمال .

واحد ثاني :

أول الأفلام التي تم طرحها هذا الموسم هو فيلم واحد ثاني ، والذى من المقرر أن يعود من خلاله الفنان أحمد حلمي الى المنافسة على شباك التذاكر بعد غياب 3 سنوات ، منذ ان طرح فيلمه خيال المآتة عام 2019 ، ويشارك في بطولة الفيلم عدد كبير من النجوم ابرزهم روبي سيد رجب ونسرين أمين وأحمد مالك وعمرو عبد الجليل ومن تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير، والعمل تدور احداث في إطار ومن الكوميديا والفانتازيا حول موظف يفقد الشغف في حياته ، مما يدفعه إلى الاستعانة باختراع جديد لتبدأ من هنا الأحداث الدرامية.

واحد ثاني

العنكبوت :

ثاني الأعمال السينمائية التى طرحت هذا العام في دور العرض السينمائية هو فيلم العنكبوت ، والذى تم البدء في تصويره منذ أكثر من 3 سنوات، إلا أنه تعرض إلى التوقف بشكل مستمر ، ويعود من خلال هذا الفيلم الثنائي أحمد السقا ومني زكي الى التعاون الفني مرة أخري ، ويشاركهما في البطولة كل من يسرا اللوزي وظافر العابدين والفنان الراحل زكي فطين عبد الوهاب .

وتدور أحداث الفيلم في أطار من الأكشن والدراما تاجر مخدرات يتمكن من تصنيع مواد مخدرة جديدة ويبيعها، حتى يجد نفسه في مواجهة الجهات الأمنية التي تطارده والفيلم من إخراج أحمد نادر جلال ومن تأليف محمد ناير ، وقد حقق البرومو بعد طرحه بساعات ما يزيد عن نصف مليون مشاهدة .

زومبي :

كما طرح الفيلم الكوميدي زومبي والفيلم تدور أطار أحداثه في أطار من الفانتازيا والكوميديا ، ويقوم ببطولته كل من علي ربيع حمدي الميرغني، وهاجر أحمد، ومحمد محمود، وعارفة عبدالرسول، ومن تاليف هشام أبوالمجد وأمين جمال، وإخراج عمرو صلاح ، وتدور أحداث الفيلم حول شخصية مطرب مهرجانات، يتعرض لمواقف كوميدية جراء إصراره على الغناء بشتى الطرق.