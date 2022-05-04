صراع الأثرياء.. القيمة التسويقية لريال مدريد ومانشستر سيتي قبل موقعة دوري الأبطال

في مواجهة لا تقبل القسمة على اثنين، يستضيف فريق ريال مدريد الإسباني نظيره مانشستر سيتي الإنجليزي، اليوم، الأربعاء، على ملعب سانتياجو برنابيو “معقل الملكي”، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي والقنوات الناقلة:

تقام مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في تمام التاسعة مساء، وتنقل عبر قناتي beIN Sports 1 HD Premium و beIN 4K HDR.

القيمة التسويقية لـ ريال مدريد ومانشستر سيتي:

مانشستر سيتي هو أغلى نادٍ في أوروبا، حيث تبلغ قيمته التسويقية 959.30 مليون يورو، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.

ريال مدريد يأتي في المركز السابع في قائمة أغلى أندية أوروبا، حيث تبلغ قيمته التسويقية 756.5 مليو يوور.

كيفين دي بروين وفيل فودين هما الأغلى في صفوف مانشستر سيتي حيث تبلغ قيمة كل لاعب 90 مليون يورو.

البرازيلي فينيسيوس جونيور أغلى لاعب في فريق ريال مدريد بـ 100 مليون يورو.

ريال مدريد ضد مانشستر سيتي:

يحتاج فريق ريال مدريد للتغلب على مانشستر سيتي بفارق هدفين في لقاء الليلة، للتأهل رسميا إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكان لقاء الذهاب الذي أقيم على ملعب الاتحاد، انتهى بفوز مانشستر سيتي على ريال مدريد بنتيجة 4-3.

في المقابل يكفي مانشستر سيتي التعادل في مباراة اليوم، لحسم بطاقة العبو إلى نهائي دوري الأبطال، للموسم الثاني على التوالي.

ويلتقي الفائز من مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي، مع فريق ليفربول يوم 28 مايو الجاري، على ملعب دو فرانس في العاصمة الفرنسية باريس.

وحجز ليفربول مقعده في نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز على فياريال بخمسة أهداف مقابل هدفين، بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.