الريال ضد مان سيتي .. ماذا تفعل الأندية الإنجليزية في معقل مدريد؟

يحل نادي مانشستر سيتي الإنجليزي ضيفاً على نظيره ريال مدريد الإسباني، في تمام الساعة التاسعة مساءً، على ملعب سنتياجو برنابيو “معقل الملكي”، في إطار إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

وانتهت مباراة الذهاب بين مانشستر سيتي وريال مدريد على ملعب الإتحاد، بفوز الفريق السماوي بنتيجة 4/3.

ويواجه الفائز من هذه المباراة، فريق ليفربول الإنجليزي، في نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد ما نجح في التأهل على حساب فياريال الإسباني.

ويستعرض “صدى البلد”.. ماذا تفعل الأندية الإنجليزية في ملعب برنابيو معقل ريال مدريد، وذلك من خلال السطور التالية:

- خاضت 6 أندية إنجليزية عدة مواجهات على ملعب “سانتياجو برنابيو” معقل ريال مدريد في بطولة دورى أبطال أوروبا، حيث يعد فريق ليفربول الأكثر زيارة لمعقل الفريق الملكى بين الأندية الإنجليزية برصيد 4 زيارات.

- نجح ليفربول في زيارته الأولى في معقل ريال مدريد في تحقيق الفوز بنتيجة 1/0 في ذهاب دور الـ 16 عام 2008، فيما خسر مانشستر سيتي بنتيجة 3/2 في دور المجموعات لعام 2012، وتعادل مانشستر يونايتد سلبيا في ذهاب ربع نهائي عام 1999.

- كما صار فريق أرسنال على درب ليفربول وحقق الفوز على ريال مدريد فى معقله بهدف نظيف فى ذهاب دور الـ 16 عام 2005، بينما خسر توتنهام برباعية نظيفة فى دور ربع نهائى عام 2010 .

- وخسر ليدز يونايتد بنتيجة 3/2 فى في دور مجموعات لعام 2000.

- وأخيراً، فاز فريق تشيلسي على ريال مدريد في بطولة هذا العام على ملعب برنابيو بنتيجة 3/2 ولكنه ودع البطولة.