إلهام أبو الفتح
فن وثقافة

درة تتوج بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في مسلسل "علي كلاي"

النجمة درة
أوركيد سامي

تصدرت درة قوائم الفائزين بجائزة أفضل ممثلة في فئة المسلسلات الطويلة، حسب تصويت الجمهور، عن موسم دراما رمضان 2026 ضمن جوائز كأس إنرجي للدراما في موسمه العاشر، وذلك عن أدائها لشخصية ميادة الديناري في مسلسل علي كلاي.

جاءت شخصية ميادة الديناري معقدة ومليئة بالتحديات النفسية، إذ قدمتها درة بشكل مختلف عن الصورة الهادئة التي اعتادها الجمهور، لتجسد شخصية تميل إلى الشر في البداية وتخفي خلف تصرفاتها الحادة أبعادًا نفسية غنية ومتعددة.

وقد نجحت درة في منح الشخصية عمقًا ومصداقية، وهذا ما جعلها محط اهتمام المشاهدين طوال الأحداث.

ولفتت درة الأنظار إلى تحولات الشخصية الدرامية، حيث انتقل المشاهدون من الغضب والرفض تجاه ميادة في المراحل الأولى إلى التعاطف معها تدريجيًا مع تطور الأحداث وكشف الجوانب الإنسانية المخفية في الشخصية.

وقد انعكس ذلك على تفاعل الجمهور اليومي، حيث تصدرت مشاهد درة مواقع التواصل الاجتماعي، مع إشادات واسعة بقدرتها على تقديم الشخصية بأبعاد نفسية متعددة.

وأظهر الأداء التمثيلي لدرة قدرة كبيرة على مزج الصلابة والقسوة مع الانكسار الإنساني، مستفيدة من التفاصيل الدقيقة والانفعالات البارزة في المشاهد، وهذا ما جعل «ميادة» واحدة من أكثر الشخصيات تأثيرًا في دراما رمضان 2026.

قصة مسلسل علي كلاي

مسلسل علي كلاي يروي قصة شاب موهوب في رياضة الملاكمة نشأ داخل منزل رجل أعمال، ليجد نفسه أمام سلسلة من الصراعات الداخلية والخارجية الناجمة عن التوترات العائلية والغيرة، في إطار درامي مشوق داخل حي شعبي، حيث تتقاطع العلاقات الإنسانية والاجتماعية لتشكيل الأحداث المتلاحقة التي جذبت الجمهور.

أبطال مسلسل علي كلاي

ويشارك في بطولة العمل نخبة من النجوم، من بينهم أحمد العوضي، محمود البزاوي، انتصار، عصام السقا، يارا السكري، محمد ثروت، ريم سامي، سارة بركة، رحمة محسن، طارق الدسوقي، أحمد عبدالله محمود، ميدو ماهر، ضياء عبدالخالق، عمر رزيق، الشحات مبروك، وبسام رجب، والعمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السلام، وإنتاج شركة سينرجي.

أرشيفية

السعودية تطلق الإنذار الأحمر في مكة المكرمة.. أمطار غزيرة متوقعة تشمل جدة وعدة محافظات غداً

شقق سكن لكل المصريين 2026

الأوراق المطلوبة وموعد حجز شقق سكن لكل المصريين 2026 بالطرح الجديد.. تفاصيل

1200 جنيه| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

1200 جنيه| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

الحكومة

الحكومة تكشف حقيقة غلق المدارس والجامعات لمدة 15 يومًا

وزير التربية والتعليم

حقيقة مد تعليق الدراسة في المدارس حتى 29 مارس ..توضيح عاجل الآن

الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمي لوزارة التنمية المحلية

بعد نفي التنمية المحلية غلق قاعات الأفراح 9 مساء.. هذه عقوبة نشر الشائعات

إمام عاشور

الأهلي يكشف لصدى البلد موقفه من رحيل إمام عاشور

محمد صلاح

مفاجأة.. النصر السعودي يقدم عرضا فلكيا لمحمد صلاح

ترشيحاتنا

المطران كريكور أوغسطينوس ومحافظ القاهرة

المطران كوسا يحتفل بعيد البشارة وذكرى مرور مائة عام تدشين كاتدرائية سيدة البشارة

مطار القاهرة

استعدادات مكثفة بمطار القاهرة لمواجهة التقلبات الجوية

البابا تواضروس

قداسة البابا: التبرع بالكبد نوع من العطاء والبذل والتضحية

بالصور

طريقة عمل شوربة العدس.. لتدفئة الجسم مع موجة البرد

طريقة عمل شوربة العدس لتدفئة الجسم مع موجة البرد القارص
طريقة عمل شوربة العدس لتدفئة الجسم مع موجة البرد القارص
طريقة عمل شوربة العدس لتدفئة الجسم مع موجة البرد القارص

لوك لافت.. هنا الزاهد تخطف الأنظار بظهورها الأخير

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

مع موجة البرد القارس.. 10 مشروبات لتدفئة الجسم فى ثوانى

مع موجة البرد القارص..10 مشروبات لتدفئة الجسم فى ثوانى
مع موجة البرد القارص..10 مشروبات لتدفئة الجسم فى ثوانى
مع موجة البرد القارص..10 مشروبات لتدفئة الجسم فى ثوانى

رئيس مدينة الزقازيق يتابع أعمال سحب الأمطار ويشرف على فرق العمل

شفط مياه الأمطار
شفط مياه الأمطار
شفط مياه الأمطار

فيديو

قرارات النادي الأهلي

الأهلي يضرب بيد من حديد.. قرارات حاسمة لإعادة الانضباط وتصحيح المسار

سر لف الدبلة ٧ مرات

سر لف الدبلة 7 مرات.. تريند يعود للواجهة بعد خطوبة ملك زاهر ويثير الجدل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : مصر بين الماضي والحاضر

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : موت الحضارة .. قراءة في فلسفة الإفساد وتدمير أصول الحياة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما لا يقال عن الاهتمام .. من التعارف إلى الزواج بين الشغف والمسؤولية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: عزيزي القارئ.. احذر: أمامك فخ!

المزيد