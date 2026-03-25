درة تتوج بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في مسلسل "علي كلاي"

تصدرت درة قوائم الفائزين بجائزة أفضل ممثلة في فئة المسلسلات الطويلة، حسب تصويت الجمهور، عن موسم دراما رمضان 2026 ضمن جوائز كأس إنرجي للدراما في موسمه العاشر، وذلك عن أدائها لشخصية ميادة الديناري في مسلسل علي كلاي.

جاءت شخصية ميادة الديناري معقدة ومليئة بالتحديات النفسية، إذ قدمتها درة بشكل مختلف عن الصورة الهادئة التي اعتادها الجمهور، لتجسد شخصية تميل إلى الشر في البداية وتخفي خلف تصرفاتها الحادة أبعادًا نفسية غنية ومتعددة.

وقد نجحت درة في منح الشخصية عمقًا ومصداقية، وهذا ما جعلها محط اهتمام المشاهدين طوال الأحداث.

ولفتت درة الأنظار إلى تحولات الشخصية الدرامية، حيث انتقل المشاهدون من الغضب والرفض تجاه ميادة في المراحل الأولى إلى التعاطف معها تدريجيًا مع تطور الأحداث وكشف الجوانب الإنسانية المخفية في الشخصية.

وقد انعكس ذلك على تفاعل الجمهور اليومي، حيث تصدرت مشاهد درة مواقع التواصل الاجتماعي، مع إشادات واسعة بقدرتها على تقديم الشخصية بأبعاد نفسية متعددة.

وأظهر الأداء التمثيلي لدرة قدرة كبيرة على مزج الصلابة والقسوة مع الانكسار الإنساني، مستفيدة من التفاصيل الدقيقة والانفعالات البارزة في المشاهد، وهذا ما جعل «ميادة» واحدة من أكثر الشخصيات تأثيرًا في دراما رمضان 2026.

قصة مسلسل علي كلاي

مسلسل علي كلاي يروي قصة شاب موهوب في رياضة الملاكمة نشأ داخل منزل رجل أعمال، ليجد نفسه أمام سلسلة من الصراعات الداخلية والخارجية الناجمة عن التوترات العائلية والغيرة، في إطار درامي مشوق داخل حي شعبي، حيث تتقاطع العلاقات الإنسانية والاجتماعية لتشكيل الأحداث المتلاحقة التي جذبت الجمهور.

أبطال مسلسل علي كلاي

ويشارك في بطولة العمل نخبة من النجوم، من بينهم أحمد العوضي، محمود البزاوي، انتصار، عصام السقا، يارا السكري، محمد ثروت، ريم سامي، سارة بركة، رحمة محسن، طارق الدسوقي، أحمد عبدالله محمود، ميدو ماهر، ضياء عبدالخالق، عمر رزيق، الشحات مبروك، وبسام رجب، والعمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السلام، وإنتاج شركة سينرجي.