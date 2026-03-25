لحظة وصول أنغام لإحياء حفل غنائي في جدة غدا

تفاعل واسع على مواقع التواصل

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع وصورًا توثق لحظة وصول النجمة أنغام إلى جدة، استعدادًا لإحياء حفل غنائي كبير غدًا ضمن الفعاليات الفنية المقامة في المملكة العربية السعودية.

وظهرت أنغام في حالة من السعادة فور وصولها، حيث حرصت على تحية جمهورها والتقاط الصور مع عدد من الحضور، وسط استقبال حافل يعكس شعبيتها الكبيرة في المملكة.

ومن المتوقع أن تقدم أنغام خلال الحفل باقة من أشهر أغانيها التي يحبها الجمهور، في ليلة طربية ينتظرها عشاقها، خاصة بعد النجاحات اللافتة التي حققتها حفلاتها الأخيرة في عدد من الدول العربية.

وقد لاقت لقطات وصولها تفاعلًا واسعًا عبر منصات التواصل، حيث عبّر الجمهور عن حماسهم الكبير للحفل المرتقب، مؤكدين أن الحفل سيكون من أبرز الفعاليات الغنائية في جدة هذا الأسبوع.