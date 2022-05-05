قبل الزفاف بدقائق.. النيران تأكل عش الزوجية وتصيب العريس بحروق في سوهاج

أصيب شاب في العشرينات من العُمر، بحروق من الدرجة الأولى؛ إثر نشوب النيران بشقة الزوجية قبيل نزوله إلى كوافير عروسه؛ لأخذها من يديها والعودة سويًا إلى عُش الزوجية، ليتحول المنزل الكامن بقرية الحريدية غرب بمركز المراغة شمالي محافظة سوهاج إلى رماد.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المراغة، يفيد بورود إشارة من وحدة المطافئ، بنشوب حريق بشقة عريس بقرية الحريدية دائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبين نشوب حريق بشقة عريس عشريني يُدعى (علي عبدالعال- ٢٠ سنة- مساعد كهربائي)، وبسؤاله قرر أنه كان يكوي قميص بدلة زفافه وترك المكواة بالكهرباء وذهب ليفتح باب شقته لصديقه، ليتفاجأ بدخان خانق ونيران مُشتعلة نالت من أثاث عُش الزوجية، كما أصيب العريس بحروق نارية من الدرجة الأولى.

تم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماد النيران، وجار تحرير محضر بالواقعة تمهيدًا لعرضه على النيابة العامة.