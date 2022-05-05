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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

السبت المُقبل.. جامعة سوهاج تستضيف نموذج محاكاة مجلس النواب

صدى البلد

تستضيف جامعة سوهاج بعد غد السبت الموافق ٧ مايو الجلسة الختامية للنسخة الاولى من نموذج محاكاة مجلس النواب  المصري، صرح بذلك  الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس الجامعة، وقال إن الفاعلية تأتي  تحت رعاية وبحضور الوزير اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج.

وينظمها اسرة طلاب من اجل مصر تحت رئاسة الدكتور حسان النعماني نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث،  بمشاركة وحضور لفيف من القيادات البرلمانية .

واشار عبد الخالق إن الفاعلية تنظم ايمانا بدور الشباب في رقي الوطن  تحت قيادة حكيمة من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه، تسعى لتمكين الشباب وتثقيفهم  واعدادهم للمستقبل بشكل يحافظ على وحدة وكيان الدولة المصرية.

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واوضح الدكتور حسان النعماني أن الجلسة الختامية لنموذج المحاكاه سوف تستضيف المهندس اشرف رشاد النائب الاول لرئيس حزب مستقبل وطن،  (الامين العام) وزعيم الاغلبية البرلمانية بمجلس النواب، والدكتور طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الانسان، المهندس حسام عوض الله، رئيس لجنة الطاقة.

والمهندس ياسر عمر، وكيل اول لجنة الخطة والموازنة، وكذلك اعضاء الهيئة البرلمانية لمحافظة سوهاج، واللواء محمد مصطفى امين عام الحزب بالمحافظة وامناء واعضاء اللجان النوعية بحزب مستقبل وطن بالمحافظة.

سوهاج جامعه جامعة سوهاج مجلس النواب السبت

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