حالة الطقس.. أمطار خلال ساعات على مناطق متفرقة بينها القاهرة الكبرى

يشهد حالة الطقس غدا، السبت، انخفاض طفيف في درجات الحرارة على كافة أنحاء البلاد، يصاحبها فرص أمطار خفيفة على عدة مناطق متفرقة ببعض المحافظات بينها القاهرة الكبرى.

وبحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية، فإن الطقس غدا، يكون حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

ويكون حالة الطقس غدا، ليلا، لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري مائل للبرودة على السواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

ويشهد الطقس غدا، نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس غدا، يشهد أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري قد تمتد إلى القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة، خلال حالة الطقس غدا، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 31 للعظمى والصغرى 18

السواحل الشمالية 25 للعظمى والصغرى 17

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 39 للعظمى والصغرى 17

شمال الصعيد 39 للعظمى والصغرى 23

جنوب الصعيد 44 للعظمى والصغرى 27