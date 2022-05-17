عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أغنية بتونس بيك بتقنية الـ hd.. فيديو

وردة
وردة

طرح شركة مزيكا أغنية “بتونس بيك” للمطربة الراحلة وردة الجزائرية وذلك بتقنية الـ hd عبر قناتها على موقع اليوتيوب. 

واستخدم المخرج محمد دياب أغنية مصرية في تتر نهاية حلقات مسلسله Moon Knight الذي يخوض به تجربة العالمية والعمل مع ستوديوهات مارفل لأول مرة.

عرضت الحلقة الثالثة من Moon Knight  منذ ساعات وفي نهايتها صدح صوت وردة وهي تغني “بتونس بيك” ولكن بتوزيع موسيقي جديد، والحلقة من إخراج محمد دياب.

واستعان صناع مسلسل Moon Knight بأغنية الملوك لعنبة وأحمد سعد في تتر نهاية الحلقة الثانية التي عرضت منذ ساعات على منصة ديزني بلس، بعد نجاح الحلقة الأولى التي نالت مراجعات نقدية إيجابية على نطاق موسع.

دارت أحداث الحلقة الثانية من مسلسل Moon Knight حول تولي مارك سبيكتر السيطرة على جسد مستضيفه ستيفن جرانت، لخدمة الإله كونشو في تحقيق أهدافه، وظهرت في الحلقة مي القلماوي التي تقوم بدور ليلى زوجة مارك.

حول ستيفن جرانت رفض حياة القاتل المأجور التي يعيشها مارك سبيكتر لكن مع التهديدات ترك السيطرة لنظيره مارك سبيكتر الذي يحاول التخلص من سيطرة كونشو لكنه يهدده بزوجته ليلى.

وانتهت الحلقة الثانية من مسلسل Moon Knight بانتقال مارك سبيكتر إلى مصر، لتنفيذ مهمة جديدة لصالح كونشو والابتعاد عن ليلى لحمايتها، فيما مازال ستيفن جرانت محبوسا بداخله، وعقب ظهور مشهد الأهرامات انتهت الحلقة بأغنية “الملوك”.

«العيون السود» حكاية عاشقين.. كتبها بليغ حمدي ولحنها لتوضح حبه لـ«وردة» الجزائرية

بتونس بيك وسالكة وشغلوني.. ثلاث أغاني مصرية في الحلقة الثالثة من مسلسل Moon Knight

كما شارك الموزع الموسيقي دي جي كابو في المسلسل العالمي "Moon Knight" عبر أغنيتين تم عرضهما خلال الحلقات الأولى من مسلسل "مارفل".
وحملت الحلقة الافتتاحية من المسلسل بصمة كابو عبر مقطوعته الموسيقية "Arab Trap Made in Egypt" التي ضمت في جعبتها مقطوعة غنائية للعندليب عبد الحليم حافظ عبر أغنيته الشهيرة "خسارة"، مع مشاركته أيضًا في الحلقة الثالثة عبر أغنية "انت" تحمل توزيعًا موسيقيا مختلفًا لرائعة وردة "بتونس بيك".

وتدور أحداث مسلسل "Moon Knight" أو "فارس القمر" حول البطل مارك سبيكتور، الذي يقوم ببطولته الممثل اوسكار إسحاق، وهو جندي بحرية أمريكي سابق يعاني من اضطراب الهوية الانفصالية تمنحه الصدفة قوى خارقة للطبيعة من إله القمر في مصر القديمة "خونسو" تجعله يعيش حياة بطل خارق مزدوجة بين الوهم والحقيقية بشكل فارس القمر لمواجهة قوى الشر، ويغوص المسلسل بعمق في الثقافة المصرية القديمة، ويحمل طابعًا ثقافيًا مصريًا بارزًا في أماكن تصويره وموسيقاه وخلفية البطل الخارق نفسها، وذلك ما دعى مارفل للاستعانة بالمخرج المصري محمد دياب لنقل رؤيته الفنية للعمل.

“بتونس بيك” وردة الراحلة وردة الجزائرية أغنية “بتونس بيك” شركة مزيكا Arts Entertainment

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التموين لـ صدى البلد: المواطن لو مسجلش رقم تليفونه مش هنستبعده

ارتفاع أسعار الذهب مع تراجع الدولار الأمريكي

سعر الذهب اليوم 17- 5- 2022

قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا.. زوجة موسيماني تستعد للإعلان عن مفاجأة مدوية

شاهد ظاهرة خسوف القمر لأول مرة في 2022| بث مباشر

حيلة شيطانية.. كيف قتلت سيدة زوجها مريض القلب بمنطقة الظاهر

أثناء بث مباشر لحلقة طهي.. امرأة تحرق مطبخها بالكامل| شاهد

زوجتي تخجل منه لالتصاقه بالجسم.. يحيى الفخراني يطالب بحظر المايوه البوركيني

موضوعات متعلقة

أحمد السقا يقدم واجب العزاء فى خليفة بن زايد بسفارة الإمارات

منهم واحد تاني.. مليون جنيه حجم إيرادات الأفلام أمس

عادل إمام.. مشوار حافل بالإنجازات بدأه من المنصورة حتى أصبح الزعيم

أخبار الفن.. أجور أبطال أمبراطورية ميم.. السيسى يوجه تحذيرا لـ خيرت الشاطر في الاختيار

مسرحية كوكو شانيل | شريهان : ولا حاجة بتقدر على الأحلام

هالة خليل تشيد بـ خالد الصاوي: موهبة تملأ القلب والعقل

علي ربيع يروج لفيلمه زومبي بصور جديدة

في الذكرى الأولى لرحيلها.. رحلة نادية العراقية مع الفن

ترشيحاتنا

لو بتعاني من ارتفاع ضغط الدم .. إليك طرق طبيعية لعلاجه

سكاي سبورتس: باريس سان جيرمان يعرض راتبًا خياليا على مبابي لتجديد عقده

أخبار التكنولوجيا| عصابة قرصنة إلكترونية تهدد بإسقاط حكومة كوستاريكا.. وأفضل طرق لحل مشكلة عدم استجابة شاشة آيفون

بسنت حميدة تتوج بذهبيتين في العدو ببطولة التشيك الدولية لألعاب القوى

ميار شريف تهزم الفرنسية كلوي باكيت وتتأهل لدور الـ16 ببطولة المغرب للتنس

وصول أول ضابط من حلف الناتو إلى السويد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ريد كاربت مهرجان كان قبل لحظات من حفل افتتاح النسخة 75.. صور

أحمد السقا يقدم واجب العزاء فى خليفة بن زايد بسفارة الإمارات

أمريكا حاولت تفجير القمر بالنووي.. وحقيقة الصور المتداولة عن انشقاقه

ديبيكا بادكون تظهر مع لجنة تحكيم المسابقة الرسمية في مهرجان كان ..صور

فيديو

أغنية بتونس بيك بتقنية الـ hd.. فيديو

بعد إخلاء سبيل قمر الوكالة.. ازاي تفرق بين منتجات التجميل الأصلية والمغشوشة؟

حكم الإجهاض بعد 120 يوما من الحمل..الحصول على قرض لتسديد الديون جائز شرعا..فيديوجراف

كيف نجح حمزة الجمل في انتشال الإسماعيلي من كبوته؟.. فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

البحر وأنا

أحمد آل علي يكتب: الدولة المصرية.. اقتصاد صامد ونهج واعٍ

عبدالمعطى أحمد

صلاح منتصر كما عرفته

المستشار أسـامة الصعيدي

الإرهاب والوجه القبيح للسوشيال ميديا

إلهام أبو الفتح

المستريح الذي أرهق الجميع

كريمة أبو العينين

الدين لمين ومفاتيح الجنة مع مين

د.هادي التونسي

كنز الوحدة

علاء حيدر

الفن المصري والصحافة العالمية

اﻟﻤﺰﻳﺪ