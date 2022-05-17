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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مبادرة إحلال السيارات: البيع بالأسعار القديمة للحاصل على الموافقة قبل 24 أبريل

احلال السيارات
احلال السيارات

قال الدكتور طارق عوض، المتحدث باسم المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات بوزارة المالية، إن هناك 39.2 ألف طلب تنطبق عليهم شروط المبادرة.

وتابع  طارق عوض، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن 18.200 مواطن تسلموا سياراتهم الجديدة في إطار المبادرة بالفعل.

وأكد  طارق عوض، أن من حصل على الموافقة البنكية قبل 24 أبريل يتم معاملته بالأسعار القديمة، رغم تعديل الأسعار.

ولفت طارق عوض، إلى أن الرقائق الإلكترونية أثر على إنتاج السيارات على مستوى العالم، وأدى لتأخير موعد تسليم السيارات للمواطنين ضمن مبادرة الإحلال.

واستطرد المتحدث باسم المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات بوزارة المالية، أنه سيتم تسليم 1.8 ألف سيارة بالأسعار القديمة مع آخر مايو الجاري ومطلع يونيو المقبل.

وأشار خلال لقائه على قناة صدى البلد، إلى أن الإقبال على التسجيل عبر موقع المبادرة لا زال مستمرًا والأعداد في ازدياد، وجاري دراسة الطلبات وإنهاء الإجراءات.

وشدد الدكتور طارق عوض، المتحدث باسم المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات بوزارة المالية، على أن هناك تخفيض في أسعار السيارات التي يتم تسليمها ضمن مبادرة الإحلال، مقارنة بأسعار السوق.

وأوضح أن المواطن يمكنه الاستفادة بمبادرة إحلال السيارات من خلال حضوره والتقدم بنفسه، حيث إن المبادرة لا تتيح التعامل من خلال توكيلات للمتواجدين في الخارج.  

واختتم الدكتور طارق عوض، المتحدث باسم المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات بوزارة المالية أن أسعار السيارات طبقا للمبادرة عند الدفع بنظام الـ «كاش» التاكسي والملاكي تبدأ من 160 إلى 360 ألف جنيه.
 

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