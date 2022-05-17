كامل الوزير: مفيش حد هيشتري شركاتنا ويتحكم في المصريين

القروض التي يتم الحصول عليها بضمان سيادية من الدولة

أكد الفريق كامل الوزير وزير النقل، أنه لن يشتري احد شركات مصرية ويتحكم في المصريين، و لا يوجد ضمان من أصول مصر لأي قرض حصلنا عليه.



وأضاف كامل الوزير، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن دول العالم تحصل على قروض لتنفيذ مشروعات، لافتا إلى أن مصر ستحصل قروض على مستوى أمن مع دراسة الحد الأمن للدين العام.



وأكد الفريق كامل الوزير وزير النقل، أن القروض الميسرة لتنفيذ مشروعات لخدمة المواطنين، مشيرا إلى أن القروض التي يتم الحصول عليها بضمان سيادي من الدولة.

وأكمل وزير النقل، أن شركة وطنية مصرية تدير الطرق وتقوم بالتصميم والإنشاء، وسيتم تحقيق أرباح مجزية من استثمار الأجانب في الموانيء، لافتا إلى أن لدينا 18 ميناء تجاريا وسيتم دمج 7 موانئ في شركة واحدة.