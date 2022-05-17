النقل: أقل مرتب بشركة القطار الخفيف 3 آلاف جنيه..ويصل إلى 20 ألفا

إنشاء الشركة القابضة لسكك حديد مصر لإداراة عربات النوم

أكد المهندس كامل الوزير وزير النقل، أن أقل مرتب فى شركة القطار الخفيف 3 آلاف جنيه وسيصل إلى 20 ألف جنيه فأكثر.

وأضاف الوزير، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء “هنشغل العاملين في القطار الخفيف ليل ونهار” ، لافتا إلى أنه في نهاية 2024 لن يكون هناك بطالة عمالية في وزارة النقل.

وأشار وزير النقل، إلى إنشاء الشركة القابضة لسكك حديد مصر لإدارة عربات النوم، لافتا إلى أن شركة النقل الإقليمي ستكون مدعمة من الدولة.

وأكمل، أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أكد أنه سيتم دمج 7 موانئ تحت قيادة شركة واحدة ولم يذكر كلمة بيع.

وأكد أنه من حق المستثمر وضع عضو مجلس إدارة لمراقبة أمواله في الشركة القابضة ولكن لن يشتري أحد شركات مصرية ويتحكم في المصريين.

وأوضح الوزير، أن كل دول العالم تحصل على قروض لتنفيذ مشروعات وهو أمر متعارف عليه وليس خاطئا أو معناه بيع البلد ومصر ستحصل على قروض على مستوى آمن مع دراسة الحد الآمن للدين العام.