عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إنشاء الشركة القابضة لسكك حديد مصر لإداراة عربات النوم

النقل: أقل مرتب بشركة القطار الخفيف 3 آلاف جنيه..ويصل إلى 20 ألفا

كامل الوزير وزير
كامل الوزير وزير النقل

أكد المهندس كامل الوزير وزير النقل، أن أقل مرتب فى شركة القطار الخفيف 3 آلاف جنيه وسيصل إلى 20 ألف جنيه فأكثر.

وأضاف الوزير، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء “هنشغل العاملين في القطار الخفيف ليل ونهار” ، لافتا إلى أنه في نهاية 2024 لن يكون هناك بطالة عمالية في وزارة النقل.

وأشار وزير النقل، إلى إنشاء الشركة القابضة لسكك حديد مصر لإدارة عربات النوم، لافتا إلى أن شركة النقل الإقليمي ستكون مدعمة من الدولة. 

وأكمل، أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أكد أنه سيتم دمج 7 موانئ تحت قيادة شركة واحدة  ولم يذكر كلمة بيع.

وأكد  أنه من حق المستثمر وضع عضو مجلس إدارة لمراقبة أمواله في الشركة القابضة  ولكن لن يشتري أحد شركات مصرية ويتحكم في المصريين. 

وأوضح الوزير، أن كل دول العالم تحصل على قروض لتنفيذ مشروعات وهو أمر متعارف عليه وليس خاطئا أو معناه بيع البلد ومصر ستحصل على قروض على مستوى آمن مع دراسة الحد الآمن للدين العام.

كامل الوزير وزير النقل القطار الخفيف ي أحمد موسى النقل الإقليمي عربات النوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التموين لـ صدى البلد: المواطن لو مسجلش رقم تليفونه مش هنستبعده

قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا.. زوجة موسيماني تستعد للإعلان عن مفاجأة مدوية

رويترز: توقعات برفع المركزي المصري أسعار الفائدة

سعر الذهب اليوم 17- 5- 2022

شاهد ظاهرة خسوف القمر لأول مرة في 2022| بث مباشر

انخفاض أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 17-5-2022

حيلة شيطانية.. كيف قتلت سيدة زوجها مريض القلب بمنطقة الظاهر

أثناء بث مباشر لحلقة طهي.. امرأة تحرق مطبخها بالكامل| شاهد

موضوعات متعلقة

كامل الوزير: خطة شاملة لتطوير النقل البحري واستعادة قوة الأسطول التجاري.. صور

ترشيحاتنا

تامر أمين: النيش وغرفة الأطفال إرهاق على العريس قبل الزواج

النقل: أقل مرتب بشركة القطار الخفيف 3 آلاف جنيه..ويصل إلى 20 ألفا

إحالة حمزة زوبع و16 آخرين للجنايات بتهمة نشر أخبار كاذبة.. خاص

التموين:احتياطي مصر من القمح يكفي4 شهور ولدينا اكتفاء من الدواجن والأرز.. فيديو

كامل الوزير: مفيش حد هيشتري شركاتنا ويتحكم في المصريين

الديهي: قرار أمريكا برفع الجماعة الإسلامية من قوائم الإرهاب سقطة ستدفع ثمنها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جوليان مور وأغاث روسيل وإيفا لونجوريا على السجادة الحمراء لحفل افتتاح كان

ريد كاربت مهرجان كان قبل لحظات من حفل افتتاح النسخة 75.. صور

أحمد السقا يقدم واجب العزاء فى خليفة بن زايد بسفارة الإمارات

أمريكا حاولت تفجير القمر بالنووي.. وحقيقة الصور المتداولة عن انشقاقه

فيديو

ما سر العلامة الحمراء على قبر طه حسين؟.. حفيدته تجيب.. فيديو جراف

تفاصيل القبض على مستريح الإسكندرية.. فيديو جراف

لو بتعاني من ارتفاع ضغط الدم .. إليك طرق طبيعية لعلاجه

أغنية بتونس بيك بتقنية الـ hd.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

البحر وأنا

أحمد آل علي

الدولة المصرية.. اقتصاد صامد ونهج واعٍ

عبدالمعطى أحمد

صلاح منتصر كما عرفته

المستشار أسـامة الصعيدي

الإرهاب والوجه القبيح للسوشيال ميديا

إلهام أبو الفتح

المستريح الذي أرهق الجميع

كريمة أبو العينين

الدين لمين ومفاتيح الجنة مع مين

د.هادي التونسي

كنز الوحدة

علاء حيدر

الفن المصري والصحافة العالمية

اﻟﻤﺰﻳﺪ