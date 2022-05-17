النقل: الدولة تدعم خطوط السكك الحديد غير الاقتصادية بـ 5.5 مليار جنية

كشف المهندس كامل الوزير وزير النقل، عن أن الدولة تدعم خطوط السكك الحديدية غير الاقتصادية بـ 5.5 مليار جنية، وفي العام المالي المقبل تزيد إلى 6 مليار جنية.

وأضاف كامل الوزير، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن القروض الميسرة لتنفيذ مشروعات لخدمة المواطنين، مشيرا إلى أن القروض التي يتم الحصول عليها بضمان سيادي من الدولة.

وأكمل وزير النقل، أن شركة وطنية مصرية تدير الطرق وتقوم بالتصميم والإنشاء، وسيتم تحقيق أرباح مجزية من استثمار الأجانب في الموانيء، لافتا إلى أن لدينا 18 ميناء تجاريا وسيتم دمج 7 موانئ في شركة واحدة.

