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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

استشاري صحة نفسية: بلاش ضغط على الأولاد فى فترة الامتحانات

امتحانات
امتحانات

علق الدكتور عمرو شليل إستشاري الصحة النفسية والأسرية، كيفية تعامل الأسر مع الأولاد فى فترة الامتحانات، وقال إن :" بعض الأطفال تعانى من مشكلات فى القولون والمعدة، وحالة توتر".

وأضاف عمرو شليل، خلال برنامج "نبض وطن" تقديم أسامة سابق، المذاع على قناة الحدث اليوم، أن الطالب فى هذه الحالة يتمارض، ويدعى التعب، ولكن بعد ذلك تصبح حالة نفسية نتيجة الضغط التى توضع عليه من المدرس ومن الأسرة .

ولفت إلى أن الأسرة عليها دور مهم فى هذه الحالة، وهو عدم الضغط على الأبناء، معلقًا :" بلاش ضغط على الأولاد، وبلاش الشدة التى تحدث بالمنازل".

واكد أن كل البشر لديها هرمونات تتسبب فى قلق، ولكن على كل ولى أمر أن يكون سببا فى تهيئة الجو، وأن فترة الامتحانات هى فترة الحصاد.


 

عمرو شليل حالة توتر اخبار التوك شو

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