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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

متحدث الحكومة يكشف تفاصيل وأهداف قرار مدد إجازات العاملين بالخارج

نادر سعد المتحدث
نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء

قال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن قرار رئيس مجلس الوزراء بإطلاق مدد الإعارات والإجازات الخاصة بدون أجر للعمل بالخارج، يتم تطبيقه لمدة 5 سنوات ثم يعاد النظر فيه، موضحًا سيتم إطلاق المدد الإعارات والإجازات الخاصة دون حد أقصى.
وأضاف "نادر سعد"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية"TEN"، اليوم الأربعاء، أن أي مواطن يعمل في الخارج، ويريد مد الإجازة عام إضافي، عليه يرسل الطلب مباشرة أو من خلال توكيل لزميل له بمد الإجازة لجهة العمل، وتنظر جهة العمل في الطلب وتوافق عليه خلال 15 يوما.
وتابع المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الهدف من القرار المساعدة في الحفاظ على عمل المصريين في الخارج واستكمال أعماله دون أي منغصات، مشيرًا إلى أن المصري في الخارج هو سفير لبلاده وتحويلات المصريين في الخارج أهم مصدر للعملات الأجنبية، مشددًا على أن العامل بالخارج لن يفقد وظيفته في مصر، وحال حاجة جهة العمل الماسة لموظف بديل يمكنها التقدم بطلب لجهاز التنظيم والإدارة لتقديم موظف بديل مؤقت لها، وهذا لا يعني أن الموظف في الخارج فقد وظيفته طالما أن جهة العمل وافقت على طلب الإجازة. 

نادر سعد مجلس الوزراء أخبار التوك شو اليوم الإجازات الخاصة

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