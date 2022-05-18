الوزراء عن طرح جزء من أسهم القابضة للموانئ بالبورصة: ستظل مصرية

قال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن سعى الدولة لتمكين القطاع الخاص، يعد أحد مخرجات الأزمة الحالية التى ساقت الدول لضرورة عدم اعتماد الدولة على الأموال الساخنة التي تتبخر ويتم سحبها عند التعرض لأي أزمة.

وأضاف "نادر سعد"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية"TEN"، اليوم الأربعاء، أن الدولة تبحث عن منهجية جديدة في العمل من خلال تمكين القطاع الخاص سواء المصري أو الأجنبي، ومن هنا جاءت فكرة طرح أسهم شركات حكومية بالبورصة؛ لزيادة حصيلة الدولة من العملات الأجنبية.

وتابع نادر سعد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الموانئ ستظل مصرية، وما يعنيه رئيس الوزراء من طرح الشركة القابضة للموانئ بالبورصة هو طريقة جديدة لإدارة الموانئ لرفع كفاءتها لكون سوق الموانئ أصبح تنافسي، وآلية العمل تستدعى تطوير هذه الموانئ واستحداث آليات جديدة تتواكب مع مستجدات الملاحة الدولية، ولا يجب على مصر ألا تواكب العصر في إدارة الموانئ، فجاءت فكرة إنشاء شركة قابضة تدير الموانئ مجتمعة ويتم طرح جزء من أسهم الشركة بالبورصة للاستثمار من قبل القطاع الخاص.