أمريكا: مقتل شخص وإصابة آخر في إطلاق نار بحفل تخرج طلاب بولاية تينيسي

أعلن مكتب عمدة مقاطعة روثرفورد مقتل شخص، وإصابة آخر بجروح خطيرة في إطلاق نار خلال حفل تخرج أمام مدرسة ثانوية في ولاية تينيسي الأمريكية.

وذكر مكتب عمدة مقاطعة روثرفورد -على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية، اليوم /الخميس/- أن مسلحًا أطلق النار، خارج استاد في جامعة ولاية تينيسي الوسطى؛ حيث كان 450 من خريجي مدرسة ريفرديل الثانوية وعائلاتهم يحتفلون بيوم تخرجهم، مشيرا إلى أن إطلاق النار وقع أثناء مغادرة الطلاب وأهاليهم الحفل.

وأضاف أن إطلاق النار أصاب اثنين بالقرب من ملعب التنس في الحرم الجامعي، موضحا أنه تم إعلان وفاة أحدهما في مكان الحادث، بينما نقل الثاني إلى المستشفى في حالة حرجة.

ومن جانبها، أفادت الشرطة الأمريكية بأن المشتبه به ما زال طليقا وينبغي اعتباره مسلحا وخطيرا.

