عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

غدا.. مدحت صالح يفتتح الدورة الأولى من مهرجان تل بسطا للموسيقى

صدى البلد

تفتتح الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتور خالد عناني وزير السياحة والآثار، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فعاليات الدورة الأولى من مهرجان تل بسطا للموسيقى والغناء وذلك برعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، .

ويقام حفل افتتاح الدورة بالتعاون بين وزارة الثقافة ممثلة فى دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر ، ووزارة السياحة والآثار ممثلة فى هيئة تنشيط السياحة برئاسة عمرو القاضى، ومحافظة الشرقية، وذلك فى السابعة مساء غد الجمعة. 

وتبدأ مراسم حفل الافتتاح بكلمات لكل من محافظ الشرقية، ووزير السياحة والآثار ، ووزيرة الثقافة، ثم يقدم الفنان الكبير مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم وفرقته ، نخبة مختارة من أعماله الخاصة التي قدمها على مدار مشواره الفني الممتد منها: أكيد ، حكاية وردية ، ولا تسوى دموع ، بحلم على قدى ،حتكلم ، من نظرة،  كوكب تانى ، المليونيرات , حد يقول لحبيبى ، ويا جريد النخل العالى، ماشى فى ضلها، يتقال، البلياتشو، وعدى وابن مصر، إلى جانب مختارات من مؤلفات تراث الموسيقى العربية التي اشتهر بآدائها .

ويسبق الفنان مدحت صالح ، فقرة لفريق براس ساوند باند تضم مجموعة من المؤلفات العربية والغربية التى أعيد صياغتها لتناسب الات النفخ النحاسية منها مختارات من موسيقى أفلام الرسوم المتحركة ،بانوراما عمر خيرت ، مامبو ، بانوراما فيروز  ، التوبة وشغلوني لعبد الحليم حافظ ، اب تاون فانك لبرونو مارس ، بانوراما محمد منير وحلوة يا بلدي  .

يذكر أن برنامج فعاليات الدورة الاولى من مهرجان تل بسطا للموسيقى والغناء تجمع اشكال ابداعية متنوعة وتضم 6 عروض على مدار 3 ليالى يحييها على التوالى كل من فريق براس ساوند باند ، الفنان الكبير مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم وفرقته ، نجوم الموسيقى العربية بالاوبرا ايمان عبد الغنى - ياسر سليمان - محمد الخولى ومروة ناجى بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة الدكتور مصطفى حلمى ، الفنان حازم شاهين وفرقته ، الفنان الكبير على الحجار وفرقته .

وزارة الثقافة محافظ الشرقية الدكتور مصطفى مدبولى وزيرة الثقافة وزارة السياحة والآثار الفنان مدحت صالح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة الدكتور مجدى صابر إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة دكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة وزارة السياحة والاثار ممثلة فى هيئة تنشيط السياحة مهرجان تل بسطا للموسيقى والغناء فعاليات الدورة الاولى من مهرجان تل بسطا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يتراجع.. سعر جرام عيار 21 يسجل 1057 جنيها

خلال ساعات.. حسم أسعار الفائدة بالبنوك.. وخبراء: 2% رفعا في المتوسط

وفاة ممثلة هندية شهيرة على يد زوجها

سعر صرف الدولار الأمريكي اليوم الخميس 19-5-2022

أسعار الذهب في تعاملات اليوم الخميس 19-5-2022

رابط موقع دعم مصر لتسجيل رقم المحمول على بطاقة التموين

بشري سارة|13 ألف مشجع لنادي الأهلي امام الوداد المغربي فى نهائي أفريقيا

شكوك حول مشاركة مدافع الوداد أمام الأهلي في موقعة نهائي أفريقيا

ترشيحاتنا

الأرصاد: طقس حار على القاهرة الكبرى والعُظمى تصل لـ 33 درجة

انقلاب ميكروباص أبطال مسرحية هاملت بالمقلوب.. ومصير مجهول للعرض

لإقناع أوستن بتشديد العقوبات على إيران.. جانتس في زيارة رسمية إلى واشنطن

سعفان يبحث مع مفوض الاتحاد الأوروبي الشراكة لتدريب الشباب من أجل التشغيل

أسعار الأسماك والجمبرى اليوم الخميس 19 مايو 2022

منافسة تويوتا لاند كروزر و ديفندر .. فتح الباب رسميا لحجز إينوس جراندير 2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس الأركان يشهد إجراءات تفتيش الحرب لإحدى وحدات قوات الصاعقة.. صور

جلسات تصوير للجان تحكيم مهرجان كان وأبطال فيلم الافتتاح Final Cut

رعب جماهير ليفربول من غياب صلاح.. هل يستعيد لياقته قبل مباراة ريال مدريد؟

اعتذار وبكاء.. هل تفلح محاولات حسن شاكوش في إقناع هاني شاكر بالعودة للغناء؟

فيديو

الشئون المعنوية والشباب والرياضة تطلقان مبادرة "أخلاقنا" لحماية المرأة

ناسا تثبت صدق معجزة انشقاق القمر.. تفاصيل

رئيس شعبة القاهرة: أنصح بشراء المشغولات والسعر سيرتفع ..فيديو

صناعات تحويلة.. الحكومة تفتح باب الاستثمار على مصراعيه أمام القطاع الخاص..فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

الزعيم

غادة جابر

مصر السلام

جاسم مرزوق بودي

تعميم النموذج اللبناني

احمد النومى

جاموسة في النيل

نهال علام

الحوار الوطني

عبدالمعطى أحمد

العمل نقمة أم نعمة؟

د.هادي التونسي

البحر وأنا

أحمد آل علي

الدولة المصرية.. اقتصاد صامد ونهج واعٍ

اﻟﻤﺰﻳﺪ