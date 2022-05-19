عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لو عاوز وزنك يزيد.. تناول هذه الأطعمة

النحافة
النحافة

يعاني العديد من الأشخاص بسبب النحافة، كما ان هناك عددا كبيرا من الأفراد يحاولون زيادة الوزن، قد يكون اكتساب الوزن بنفس صعوبة فقدانه ، على الرغم من أن معظم الناس لا يفهمون ذلك ، إلا أن زيادة الوزن يجب أن تكون بشكل صحي.

 

txt

وصفة الزبادي مع بذور الكتان لخسارة الوزن

txt

متوازن وسريع .. إليك أسرع رجيم للتخلص من الوزن الزائد

 

أطعمة تساعد على زيادة الوزن بشكل صحي

1. الأفوكادو 

غني بالكربوهيدرات والدهون الجيدة ، وادمج الأفوكادو في نظامك الغذائي لزيادة الوزن بشكل صحي، كما أن الأفوكادو غني بالبروتينات التي تساعد في بناء العضلات، هذه من أفضل الطرق لاكتساب الوزن بسرعة للرجال  . 

2. الجبن 

الجبن غني بالسعرات الحرارية والدهون والكالسيوم والبروتينات والاستهلاك المنتظم والمراقب للجبن هو أحد الخيارات الصحية لزيادة الوزن بشكل صحي، يمكن أن تساعد الكميات المعتدلة من الجبن في بناء عضلاتك وزيادة الوزن، يحتوي على الفيتامينات والمعادن الضرورية وكمية جيدة من البروتينات التي تساعد على زيادة الوزن بطريقة صحية.

3. الموز 

هذه الفاكهة غنية بالكربوهيدرات والسعرات الحرارية التي تساعد على زيادة الوزن بسرعة، الموز هو أحد الأطعمة الرائعة التي يمكنك تناولها لزيادة الوزن، يحتوي على أكثر من 100 سعرة حرارية.

تحتوي على الألياف وهي مصادر جيدة للبوتاسيوم والفيتامينات الأساسية وتحتوي على نسبة عالية من السكر .

 

الوزن أطعمة تساعد على زيادة الوزن الافوكادو الجبن ​​​​​​​health

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنك المركزي يرفع أسعار الفائدة 2% للمرة الثانية على التوالي

حفل جماعي للرذيلة.. أم تقتل طفلتها بعد رؤيتها في أوضاع مخلة بالدقهلية

عضو القومي للأجور : دراسة لتحريك الحد الأدنى كل فترة | فيديو

أسعار الفائدة الجديدة.. كل ما تريد معرفته عن قرار البنك المركزي بعد قليل

تعرف على شهادات الادخار في 4 بنوك بعد رفع سعر الفائدة

الذهب يتراجع.. سعر جرام عيار 21 يسجل 1057 جنيها

جنود أمريكيون سابقون: شاهدنا أجساما طائرة عند الحدود المصرية الإسرائيلية

500 جنيه تراجع في الطن.. انخفاض أسعار زيوت الطعام بالأسواق

ترشيحاتنا

مباحثات مصرية هندية حول سبل تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين

وزيرا خارجية الجزائر والسعودية يبحثان تعزيز علاقات التعاون بين البلدين

CNN: لقاء يجمع ولي العهد السعودي والرئيس الأمريكي الشهر المقبل

بطولة ملازم بحرية.. أنقذ أسرة كاملة من الغرق ومات في ترعة الإبراهيمية| فيديو

مستشار الرئيس لشئون الصحة: كورونا لم تنته من مصر حتى الآن.. فيديو

من فئة السيدان الرياضية.. 5 سيارات موديل 2022 في الإمارات |صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأصفر والفوشيا يسيطران على ريد كاربت مهرجان كان.. شاهد أجمل الإطلالات

الأهلي يتدرب دون راحة استعدادا لـ إنبي ..صور

رئيس الأركان يشهد إجراءات تفتيش الحرب لإحدى وحدات قوات الصاعقة.. صور

جلسات تصوير للجان تحكيم مهرجان كان وأبطال فيلم الافتتاح Final Cut

فيديو

تفاصيل رفع البنك المركزي سعر الفائدة 2% .. فيديو جراف

السن والطول وعدم الزواج.. شروط التقديم لمعهد معاوني الأمن

آثم ومجرم .. مبروك عطية يهاجم كل من يضع أمواله عند "المستريحين" فيديوجراف

الأرصاد : انخفاض في درجات الحرارة يومي السبت والأحد المقبلين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

الزعيم

غادة جابر

مصر السلام

جاسم مرزوق بودي

تعميم النموذج اللبناني

احمد النومى

جاموسة في النيل

نهال علام

الحوار الوطني

عبدالمعطى أحمد

العمل نقمة أم نعمة؟

د.هادي التونسي

البحر وأنا

أحمد آل علي

الدولة المصرية.. اقتصاد صامد ونهج واعٍ

اﻟﻤﺰﻳﺪ