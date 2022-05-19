لو عاوز وزنك يزيد.. تناول هذه الأطعمة

يعاني العديد من الأشخاص بسبب النحافة، كما ان هناك عددا كبيرا من الأفراد يحاولون زيادة الوزن، قد يكون اكتساب الوزن بنفس صعوبة فقدانه ، على الرغم من أن معظم الناس لا يفهمون ذلك ، إلا أن زيادة الوزن يجب أن تكون بشكل صحي.

أطعمة تساعد على زيادة الوزن بشكل صحي

1. الأفوكادو

غني بالكربوهيدرات والدهون الجيدة ، وادمج الأفوكادو في نظامك الغذائي لزيادة الوزن بشكل صحي، كما أن الأفوكادو غني بالبروتينات التي تساعد في بناء العضلات، هذه من أفضل الطرق لاكتساب الوزن بسرعة للرجال .

2. الجبن

الجبن غني بالسعرات الحرارية والدهون والكالسيوم والبروتينات والاستهلاك المنتظم والمراقب للجبن هو أحد الخيارات الصحية لزيادة الوزن بشكل صحي، يمكن أن تساعد الكميات المعتدلة من الجبن في بناء عضلاتك وزيادة الوزن، يحتوي على الفيتامينات والمعادن الضرورية وكمية جيدة من البروتينات التي تساعد على زيادة الوزن بطريقة صحية.

3. الموز

هذه الفاكهة غنية بالكربوهيدرات والسعرات الحرارية التي تساعد على زيادة الوزن بسرعة، الموز هو أحد الأطعمة الرائعة التي يمكنك تناولها لزيادة الوزن، يحتوي على أكثر من 100 سعرة حرارية.

تحتوي على الألياف وهي مصادر جيدة للبوتاسيوم والفيتامينات الأساسية وتحتوي على نسبة عالية من السكر .