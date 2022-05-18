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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

الفرق بين الدهون المشبعة والمتحولة ؟ .. تفاصيل

الدهون
الدهون

الدهون هي المصدر الرئيسي لطاقة الجسم وتساعد في امتصاص العناصر الغذائية مثل المعادن والفيتامينات، وغالبًا ما يكون لدى الناس مفاهيم خاطئة تتعلق بالدهون بأنها تميل فقط إلى زيادة وزن الجسم وتؤدي إلى أمراض مزمنة مختلفة، ومع ذلك ، ليست كل أنواع الدهون لها آثار جانبية ، لأن بعضها مفيد أيضًا.

 

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الفرق بين الدهون المشبعة المتحولة

يوجد نوعان أساسيان من الدهون: الدهون الصحية والدهون غير الصحية، تنقسم الدهون الصحية إلى ثلاثة أنواع فرعية ، أوميغا 3 ، والدهون الأحادية غير المشبعة والدهون المتعددة غير المشبعة ، بينما تشمل الدهون غير الصحية الدهون المشبعة والمتحولة.

ما هي الدهون المشبعة؟ 

الدهون المشبعة هي شكل من أشكال الدهون الغذائية التي تكون صلبة في درجة حرارة الغرفة، تحتوي جميع الأطعمة التي تحتوي على الدهون على خليط من أنواع مختلفة من الدهون، توجد الدهون المشبعة في الغالب في المنتجات الحيوانية ، لكن بعض المواد الغذائية النباتية مثل جوز الهند وزيت جوز الهند وزيت النخيل تحتوي أيضًا على دهون مشبعة، المواد الغذائية الأخرى مثل الأطعمة المقلية والأطعمة المعبأة مليئة أيضًا بالدهون المشبعة.

ما هي الدهون المتحولة؟ 

الدهون المتحولة هي نوع من الدهون غير الصحية يتم إنتاجها ببساطة عن طريق عملية الهدرجة ، والتي تتضمن تسخين الزيوت النباتية السائلة إلى دهون صلبة في وجود غاز الهيدروجين.

وتحتوي بعض منتجات اللحوم مثل لحم البقر والضأن ومنتجات الألبان بشكل طبيعي على كميات صغيرة من الدهون المتحولة، ومع ذلك ، فإن الأطعمة المصنعة مثل البيتزا المجمدة والكعك والدجاج المقلي والسمن ، وهي غنية بالدهون غير المشبعة ، ضارة بصحة الإنسان ، لأنها تميل فقط إلى زيادة مستويات الكوليسترول السيئ في الجسم.

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