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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

دراسة تكشف عن علامة في العين تشير إلى إصابتك بالكوليسترول

الكوليسترول المرتفع
الكوليسترول المرتفع

يحتاج جسمك إلى الكوليسترول وهو نوع من الدهون، ليعمل بشكل صحيح، ومع ذلك ، فإن وجود الكثير من الكوليسترول في الدم يمكن أن يؤثر سلبًا على صحتك.

ارتفاع الكوليسترول هو عامل خطر معروف لمشاكل صحية خطيرة تتراوح من أمراض القلب إلى السكتة الدماغية، غالبًا ما يتم وصف ارتفاع الكوليسترول، الذي يتميز بنقص العلامات التحذيرية، بأنه حالة صامتة، ويمكن أن تكون عوامات العين أحد مؤشرات ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم.

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عوامات العين

عوامات العين هي نقاط في رؤيتك وعادة ما تبدو مثل المواصفات السوداء أو الرمادية أو أنسجة العنكبوت التي تنجرف عند تحريك عينيك.

وتعتبر البقع أو الخطوط الداكنة في رؤيتك (العوائم) من أعراض انسداد الوريد الشبكي.. شبكية العين ، وهي نسيج حساس للضوء في الجزء الخلفي من العين، تتلقى إمدادها بالدم من خلال الشريان الشبكي والوريد الشبكي. 

وعندما يتم انسداد الوريد، فإنه يسمى انسداد الوريد الشبكي، عند انسداد الوريد، يتسرب الدم والسوائل إلى شبكية العين، عندما يحدث هذا، قد تتورم منطقة الشبكية المسماة البقعة. 

ويؤثر التورم على رؤيتك المركزية يعد ارتفاع الكوليسترول أمرًا شائعًا لدى الأشخاص الذين يعانون من انسداد الوريد الشبكي. 

ووجدت دراسة أجريت عام 2008، أكدت أن ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم كان شائعًا مرتين لدى الأشخاص الذين يعانون من انسداد الوريد الشبكي المركزي مقارنة بالأشخاص الذين لا يعانون من حالة العين. 

تشمل الأعراض الأخرى لانسداد الوريد الشبكي تغيرًا في الرؤية في عين واحدة ، ورؤية ضبابية في عين واحدة وألم في العين المصابة.

مصدر الدراسة 

timesofindia

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