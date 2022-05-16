3 علاجات سريعة تخلصك من الكوليسترول وتحافظ على الأوعية الدموية

أطعمة عديدة تساعد في الحفاظ على صحة القلب والتخلص من تراكم الكوليسترول وإراحة الأوعية الدموية كما أنه يساعد في تنظيم تدفق الدم إلى قلبك ، وبالتالي منع الإصابة بأمراض القلب إليك 3 علاجات سريعة جربيها بنفسك يقدمها موقع بولد سكاى الهندي

1. ريحان



سوف تحتاجين



8-10 أوراق ريحان

ما عليك القيام به



1-امضغ أوراق الريحان بدلاً من ذلك ، يمكنك تناول شاي الريحان ويمكنك أيضًا استخراج ملعقة صغيرة من عصير الريحان وتناوله مع بعض العسل ويمكنك القيام بذلك مرة واحدة يوميًا للحصول على نتائج فعالة.

يحتوي الريحان على مستويات عالية من فيتامين ك والمغنيسيوم. بينما يعزز المغنيسيوم تدفق الدم إلى القلب ويريح الأوعية الدموية ، يمنع فيتامين ك تراكم الكوليسترول في جدران الأوعية الدموية وهذا يساعد في علاج اضطرابات القلب وكذلك آلام الصدر.

2. فلفل حريف



سوف تحتاجين



1 ملعقة صغيرة من مسحوق الفلفل الحار

1 كوب من عصير الفاكهة



ما عليك القيام به



أضف ملعقة صغيرة من الفلفل الحار إلى كوب من أي عصير فواكه واخلطهم جيدًا ويجب أن تستهلك هذا مرة واحدة يوميا.

يحتوي فلفل حريف على مادة الكابسيسين التي تمتلك خصائص قوية مضادة للالتهابات تساعد في تقليل شدة الألم في صدرك. كما أنه يساعد في تنظيم تدفق الدم إلى قلبك ، وبالتالي منع الإصابة بأمراض القلب التي قد تؤدي أيضًا إلى ألم الصدر

3. بذور الحلبة



سوف تحتاجين

1 ملعقة صغيرة من بذور الحلبة

ما عليك القيام به

نقع ملعقة صغيرة من بذور الحلبة طوال الليل وتناولها في صباح اليوم التالي.

بدلا من ذلك ، يمكنك غلي ملعقة صغيرة من بذور الحلبة في بعض الماء لمدة 5 دقائق وشرب الخليط بعد التصفية ويمكنك القيام بذلك افعل ذلك من مرة إلى مرتين يوميًا.

تميز بذور الحلبة بخصائص قوية مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة تعزز صحة القلب والأوعية الدموية وتمنع آلام الصدر . يفعلون ذلك عن طريق تعزيز تدفق الدم إلى القلب وخفض مستويات الكوليسترول.