نشرة الصحة والمرأة| مفاجأة سارة لمرضى القلب.. ونصائح للتخلص من التنمر في العمل

نشر موقع صدى البلد أخبارا هامة خلال الساعات الماضية في مجالي الصحة والمرأة، يمكنك التعرف عليها خلال السطور التالية.

مفاجأة سارة لمرضى القلب .. العلماء يبتكرون علاجًا جديدًا بدون مضاعفات

ابتكر العلماء علاجا جديدا يمكنه إصلاح أنسجة القلب التالفة لدى من أصيبوا بـ النوبات القلبية قبل ذلك وتمتعوا بمتوسط عمر أفضل.

تخلص من التنمر فى العمل بـ 5 خطوات

يعد التنمر من أسباب الإصابة بالمشكلات والاضطرابات النفسية وتدمير الثقة في النفس والاكتئاب وقد يصل الأمر للانتحار في كثير من الحالات.

كيف تنجو من أزمة قلبية وأنت بمفردك ؟جمال شعبان يوضح

بما أن الكثيرين يكونون بمفردهم عند تعرضهم لأزمة قلبية، وقلب المريض يبدأ قلبه في الدق والخفقان بطريقة غير منتظمة ويبدأ في الشعور بالدوار أو الدوخة لديه فقط 10 ثواني قبل فقدان الوعي، لكن هؤلاء يمكنهم مساعدة أنفسهم بطريقة أحسن عن طريق الكحة المتكررة القوية.

بعد وفاة شاب .. أعراض تؤكد معاناتك من حساسية لدغات النحل وضرورة الحماية

ودع أهالي قرية محلة منوف التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية مساء اليوم جثمان الشاب نادر خالد الجزار في أوائل العقد الرابع من عمره، لمثواه الأخير عقب وفاته فجأة متأثرا بإصابته بلدغة دبور النحل حيث سقط مغشيا عليه من أثر اللدغة وتم نقله على الفور إلى أحد المستشفيات بمدينة طنطا لمحاولة إنقاذه إلا أنه توفي متأثرا بإصابته بلدغة الدبور نظرا لمعاناته من حساسية لدغات النحل.