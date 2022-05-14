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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تخلص من التنمر فى العمل بـ 5 خطوات

التنمر
التنمر

يعد التنمر من أسباب الإصابة بالمشكلات والاضطرابات النفسية وتدمير الثقة في النفس والاكتئاب وقد يصل الأمر للانتحار في كثير من الحالات.

وفى السنوات الأخيرة اهتمت المنظمات الحقوقية وعدد كبير من مؤسسات الدولة بـ مكافحة التنمر بمختلف أشكاله وقامت منظمة اليونيسيف بتنظيم حملات عديدة لمحاربته فى المدارس.

ورغم إقلاع البعض عن التنمر  بالأخرين إلا أنه مازال عدد كبير من الأشخاص يمارسون التنمر بصور وأشكال مختلفة حتى في بيئات العمل.

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نعرض لكم فى هذا التقرير كيفية التغلب على التنمر فى العمل وذلك وفقا لما جاء فى موقع “ hns”. 

يمكن أن يجعل التنمر الفترة التى يمضيها الشخص  فى العمل من أصعب الفترات عليه وأكثرها بؤسا ويجد صعوبة في تحفيز نفسه على العمل والتطور وتحقيق النجاح.

التنمر ليس دائمًا حالة قيام شخص ما باختيار الضعيف، وفي بعض الأحيان يمكن لنقاط القوة لدى الشخص في مكان العمل أن تجعله يشعر بالتهديد وهذا يحفز سلوكه.

كيف تتصدى لـ التنمر؟
لا تخجل من إخبار الناس بما يحدث لك فالتنمر أمر خطير وتحتاج إلى التحدث مع المقربين بما يحدث حتى يتمكنوا من مساعدتك من خلال مشاركتهم لمعاناتك وقد تكتشف أنها تحدث لأشخاص آخرين .

احصل على نصيحة
تحدث إلى شخص ما حول كيفية التعامل مع المشكلة بشكل غير رسمي ، ويمكن أن يكون هذا الشخص:

موظف مسؤول عن التعامل مع العاملين فى المكان.
موظف في قسم الموارد البشرية بالشركة.
المدير أو المشرف المباشر.

ابق هادئا
اعلم أن النقد أو الملاحظات الشخصية ليست مرتبطة بقدراتك بل إنها تعكس نقاط ضعف المتنمر وتهدف إلى زرع الرهبة والخوف بداخلك والسيطرة عليك لهذا السبب ابقَ هادئًا ولا تحاول شرح سلوكك.

تحدث إلى المتنمر
قد لا يكون المتنمر متعمد إيذائك لذا تحدث إلى الشخص المعني ، إذا استطعت، لأنه قد لا يدرك كيف يؤثر سلوكه عليك واحسب ما ستقوله مسبقًا وصف ما يحدث ولماذا تعترض عليه. 

ابق هادئًا وكن مهذبًا وإذا كنت لا تريد التحدث إليهم بنفسك ، فاطلب من شخص آخر أن يفعل ذلك نيابة عنك.

حافظ على مذكرات
سيكون مفيدًا جدًا إذا قررت اتخاذ إجراء في مرحلة لاحقة وحاول التحدث بهدوء إلى الشخص الذي يتنمر عليك وأخبره أنك تجد سلوكه غير مقبول وفي كثير من الأحيان يتراجع المتنمرون عن الأشخاص الذين يواجهونهم ولا يشعرون بالخوف منهم. 

إذا كنت تخشى المواجهة استعن بزميل مصدر ثقة عند القيام بمواجهة الشخص المتنمر.

قدم شكوى رسمية
إن تقديم شكوى رسمية هو الخطوة التالية إذا لم تتمكن من حل المشكلة بشكل غير رسمي، وللقيام بذلك يجب عليك اتباع إجراءات التظلم الخاصة بصاحب العمل.

ماذا عن الإجراءات القانونية؟
في بعض الأحيان تستمر المشكلة حتى بعد اتباع إجراءات التظلم الخاصة بصاحب العمل، وإذا لم يتم فعل أي شيء لتصحيح الأمور، فيمكنك التفكير في اتخاذ إجراء قانوني والذي قد يعني الذهاب إلى محكمة العمل ولكن احصل على المشورة المهنية قبل اتخاذ هذه الخطوة.

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