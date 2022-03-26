أشهر ميكانيكي بدمياط.. عبد الرحمن تحدى التنمر والإعاقة ويعشق الرياضة|فيديو

طوله 100 سم..

تحدى التنمر وإعاقته وأصبح أشهر ميكانيكى سيارات بمحافظة دمياط، أنه الشاب عبد الرحمن فارس أبن قريه الشيخ ضرغام بمركز دمياط ،٣٠ عاما، من ذوى الهمم من قصار القامه.

التقت "صدى البلد" بالشاب عبد الرحمن فارس الجمل الذي أكد أنه يعمل في مجال ميكانيكا السيارات وحاول أن يجتهد وهناك عملاء يأتون خصيصا له لتصليح سياراتهم ويفضلونه لحبهم له ودعمه وأيضا لمهارته في تصليح السيارات.

وأشار عبدالرحمن فارس إلى أن قصر قامته يمنعه من العمل، حيث انه يعمل ميكانيكي سيارات منذ 5 سنوات، رغم ان طوله 100 سم إلا أنه يجيد قيادة السيارة، كما يجيد السباحة.

وتابع «بدأت ممارسة الرياضة منذ شهور في نادي كفر سعد مع نوسة (إيناس الجبالي) التي شاركت في مؤتمر قادرون باختلاف أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي أحلم بالمشاركة فيه العام المقبل، كما بدأت التدرب على لعبة رفع الأثقال تمهيدا للمشاركة في كافة المنافسات الرياضية وصولا للمشاركة في دورة الألعاب البارالمبية.

وطالب بالاهتمام اكثر بذوي الهمم والعمل على تشجعيهم وتحفيزهم للنجاح والتصدى للتنمر الذي يواجهونه من البعض في المجتمع.

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