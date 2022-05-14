كيف تنجو من أزمة قلبية وأنت بمفردك ؟جمال شعبان يوضح

بما أن الكثيرين يكونون بمفردهم عند تعرضهم لأزمة قلبية، وقلب المريض يبدأ قلبه في الدق والخفقان بطريقة غير منتظمة ويبدأ في الشعور بالدوار أو الدوخة لديه فقط 10 ثواني قبل فقدان الوعي، لكن هؤلاء يمكنهم مساعدة أنفسهم بطريقة أحسن عن طريق الكحة المتكررة القوية.

خطوات إنقاذ نفسك من الأزمة القلبية

وأوضح الدكتور جمال شعبان استشاري أمراض القلب، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، خطوات إنقاذ نفسك عند التعرض لأزمة قلبية.

1- نفس عميق لا بد أن يسبق كل كحة.

2- والكحة يجب أن تكون عميقة وطويلة.

3- كما تكح عندما تريد التخلص من البلغم في صدرك.

4- نفس عميق وكحة يجب أن تكرر حوالي كل ثانيتين باستمرار حتى وصول المساعدة أو الشعور بضربات قلب طبيعية مرة اخرى.

5- النفس العميق يوصل الأكسجين للرئتين والكحة تضغط القلب وتجعل الدم يسري في الدورة الدموية.

6- كما أن الضغط على القلب يساعد على عودة انتظام دقات القلب.

7- كما يمكن تناول ٤ اقراص اسبرين أطفال مع لصقة نيترودرم ٥ مجم تلصق على الصدر في حالة وجود وجع في الصدر.

وأشار شعبان، أن بهذه الطريقة يستطيع المصاب بالأزمة القلبية الوصول للمستشفى.