عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

كيف تنجو من أزمة قلبية وأنت بمفردك ؟جمال شعبان يوضح

جمال شعبان - الأزمة
جمال شعبان - الأزمة القلبية

بما أن الكثيرين يكونون بمفردهم عند تعرضهم لأزمة قلبية، وقلب المريض يبدأ قلبه في الدق والخفقان بطريقة غير منتظمة ويبدأ في الشعور  بالدوار أو الدوخة لديه فقط 10 ثواني قبل فقدان الوعي، لكن هؤلاء يمكنهم مساعدة أنفسهم بطريقة أحسن عن طريق الكحة المتكررة القوية.

خطوات إنقاذ نفسك من الأزمة القلبية 

وأوضح الدكتور جمال شعبان استشاري أمراض القلب، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، خطوات إنقاذ نفسك عند التعرض لأزمة قلبية.

1- نفس عميق لا بد أن يسبق كل كحة.
2- والكحة يجب أن تكون عميقة وطويلة.
3- كما تكح عندما تريد التخلص من البلغم في صدرك.
4- نفس عميق وكحة يجب أن تكرر حوالي كل ثانيتين باستمرار حتى وصول المساعدة أو الشعور بضربات قلب طبيعية مرة اخرى.
5- النفس العميق يوصل الأكسجين للرئتين والكحة تضغط القلب وتجعل الدم يسري في الدورة الدموية.
6- كما أن الضغط على القلب يساعد على عودة انتظام دقات القلب.
7- كما يمكن تناول ٤ اقراص اسبرين أطفال مع لصقة نيترودرم ٥ مجم  تلصق على الصدر في حالة وجود وجع في الصدر.

وأشار شعبان، أن بهذه الطريقة يستطيع المصاب بالأزمة القلبية الوصول للمستشفى.

الازمة القلبية امراض القلب جمال شعبان الدكتور جمال شعبان الدوخة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد عرض الجاردات.. إلقاء القبض على مدرسة الأحياء وزوجها في الطالبية

اتهامات بالجملة.. القصة الكاملة لضبط أسماء مدرسة الأحياء وزوجها بالطالبية

أسعار الذهب اليوم السبت 14 مايو 2022

المقاييس الدولية لـ فيفا تورط كاف في أزمة ملعب نهائي أفريقيا

في أفضل أيام الدنيا| أسطورة الكاميرون يعلن اسلامه داخل مسجد شهير| فيديو

1.8 مليار جنيه.. ليفربول يغري محمد صلاح بعرض خرافي لتجديد عقده

التحريات عن ضبط معلمة أحياء الطالبية: لا تمارس مهنة التدريس

تأجيل قضية قتل كاهن الإسكندرية إلى جلسة 18 مايو لسماع الدفاع

موضوعات متعلقة

هل الأسبرين يحمي من الجلطات ؟ و9 نصائح للوقاية منها

سر عدم إصابة بعض الأشخاص بكورونا.. اعرف السبب

3 علامات تحذيرية.. جمال شعبان يكشف أسباب الإصابة بالجلطات بين الشباب

ماذا يحدث للعسل عند تخزينه في وعاء معدني أو تسخينه ؟

في يومها العالمي .. من الأكثر عرضة للإصابة بالذئبة الحمراء ؟

جدري القرود.. بداية ظهور الأعراض وطرق الانتقال

ترشيحاتنا

بعد وقف تصدير القمح بالهند.. القابضة للصوامع: قرار لن يؤثر علينا

مفاجأة سارة لمرضى القلب .. العلماء يبتكرون علاجا جديدا بدون مضاعفات

القابضة للصوامع: استقبال 1.6 مليون طن قمح محلي حتى الآن..فيديو

ننشر أقوال الشهود في قضية الاستيلاء على المواد البترولية المتهم فيها 53 شخصا

صلاح يغادر مباراة ليفربول وتشيلسي للإصابة

نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي| تشيلسي يضيع هدف البداية أمام ليفربول بالشوط الأول

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع يلتقى بنظيره التشادي لبحث التعاون العسكري

لا يفكر في الريال ولن يحتفل بالفوز.. ليفربول يسعى لتحقيق الكأس الثامن على حساب تشيلسي

مكالمة تليفونية غيرت حياته.. كيف تبدلت حياة إسماعيل فرغلي بعد أزمة علبتين كشري؟

المحيط يقتلع منزلًا من مكانه وسط فيضانات مدمرة في أمريكا| شاهد

فيديو

قصة طالبات مدرسة النيل الثانوية .. إساءة أخلاقية

أسطورة الأحياء.. المشاركة كثيفة في محاضراتها والحصيلة 250 ألف جنيه.. فيديو

وزير الدفاع يلتقى بنظيره التشادي لبحث التعاون العسكري

مستريحين أسوان أشهرهم مصطفى البنك.. 3 نصابين استولوا على أموال الأهالي

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

المستريح الذي أرهق الجميع

كريمة أبو العينين

الدين لمين ومفاتيح الجنة مع مين

د.هادي التونسي

كنز الوحدة

علاء حيدر

الفن المصري والصحافة العالمية

نجاة عبدالرحمن

دراما رمضان وتأثيرها على وعي المواطن

هند عصام

السحر الفرعوني بين الحقيقة والحلم

غادة جابر

لن تمت شيرين ولم تعاقب إسرائيل

فتحي حسين

ماذا بعد استشهاد شيرين أبو عاقلة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ