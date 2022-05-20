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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

تموين الإسكندرية تشن حملات على الأسواق والمخابز

المحاسب محمد سعدالله
المحاسب محمد سعدالله وكيل وزارة التموين في الإسكندرية

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية بقيادة المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل الوزارة، حملات مكبرة، لتشديد الرقابة على المخابز والانشطة التموينية المختلفة للحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين وحرصا على المال العام وضبط الأسواق.

وقامت إدارة الرقابة التموينية بالمديرية تحت إشراف جمال عمار وكيل المديرية وفريق العمل التابع له بحملات والتى أسفرت عن تحرير ٢٤ محضر لمخابز بلدية مخالفة منها ١٤ محضر إنتاج خبز ناقص الوزن و محضر ضبط ٢٢ بطاقة تموينية داخل أحد المخابز ، وتحرير ٥ محاضر عدم حمل شهادات صحية، وتحرير ٣ محاضر عدم اعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق.

في العجمى:أسفرت الحملات عن تحرير ٩ محاضر لمخابز بلدية مخالفة منها محضرين إنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير ٨ محاضر عدم حمل شهادات صحية، وتحرير ٨ محاضر عدم إعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، وتحرير محضر لأحد منافذ مشروع جمعيتى مخالف، وتحرير محضربن بيع اسطوانات بوتاجاز بسعر أزيد، وتحرير محضر ضبط ٥٠٠ علية سجائر مجهولة المصدر، وتحرير محضربن أحوال تنفيذا لقرارات النيابة.

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إدارة تموين المنتزة: تحرير ٢٩ محضر لمخابز بلدية مخالفة منها ٨ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير ٣ محاضر لبقالين تموين مخالفين، وتحرير محضرين لمنافذ مشروع جمعيتى مخالفين، وتحرير ٧ محاضر عدم حمل شهادات صحية، وتحرير ٥ محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، وتحرير محضربن أحوال تنفيذاً لقرارات النيابة .

إدارة تموين وسط: تحرير ١٤ محضر المخابز بلدية مخالفة منها ٤ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير محضربن عدم حمل شهادات صحية، وتحرير ٤ محاضر عدم اعلان عن الاسعار لمخابز سياحية، وتحرير محضر لثلاجة حفظ مواد غذائية مخالفة، وتحرير محضر لمستودع سولار مخالف، وتحرير محضر إدارة مخبز سياحى بدون ترخيص، وتحرير محضرين أحوال تنفيذاً لقرارات النيابة باعدام مضبوطات.

إدارة تموين شرق: تحرير ١٨ محضر لمخابز بلدية مخالفة منها ٧ محاضر انتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير محضر لأحد محطات تموين السيارات مخالفة، وتحرير ١٣ محضر عدم حمل شهادات صحية، وتحرير ١٢ محضر عدم اعلان عن أسعار بيع الخبز سياحى و الأفرنجى و السلع الغذائية، وتحرير محضرين أحوال تنفيذاً لقرارات النيابة.

إدارة تموين العامرية: تحرير ٢٢ محضر لمخابز بلدية مخالفة منها ١٠ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، ومحضر ضبط ماكينة صرف خبز تعمل خارج المخبز، ومحضر لمخبز بلدى لقيامه بتغيير توعية الخبز المنتج دون الرجوع الى التموين و تم ايقاف المخبز، وتحرير محضر لمخبز بلدى لقيامه فى التصرف فى ١٥ شيكارة دقيق بلدى مدعم زنة السيارة الواحدة ٥٠ كجم ياجمالى ٧٥٠ كجم.

إدارة تموين برج العرب:تحرير ٩ محاضر لمخابز بلدية مخالفة منها ٣ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير محضر عدم حمل شهادات صحية، وتحرير ٣ محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، وتحرير ٦ محاضر أحوال تنفيذاً لقرارات النيابة.

المركز التموينى الشامل لحى غرب والجمرك: تحرير ١٠ محاضر لمخابز بلدية مخالفة منها ٥ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير ١٠ محاضر لعدم حمل شهادات صحية، وتحرير ٤ محاضر عدم الإعلان عن اسعار السلع الغذائية بالأسواق.

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