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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

اهدى حبيبي كدا..عمرو أديب: معلولي ربنا يخليهولي جاب جولين في 3 دقايق..فيديو

أديب
أديب

قال الإعلامي عمرو أديب ، إن امس أخوانا في النادي الأهلي غضبوا مني وقاموا بشكوتي إلي كبير الاهلاوية الأستاذ القبطان نبيل الحلفاوي وهذا لأني قولت " الأهلي ميزعلش الأهلي حظة نار وفي الدقيقة ٩٤ و٩٧ بيخلص وكسب و معلولي ربنا يخليهولي هو إلي جاب الجونيين بعد ما كان الأهلي مغلوب .

واضاف أديب خلال برنامجه " الحكاية " المذاع علي قناه " أم بي سي مصر " ، إن الأهلي يفوز في المباريات بعظمة لاعيبتة وديما الأهداف في الدقيقة 94 و97 مفيش وقت تأني قائلا " مفيش حاجة تيجي كدا واهدي حبيبي كدا " .

واوضح أديب ، إن الأهلي اليوم احرز هدفين في الدقيقة 94 و97 ومن مدافع ويجب أن نسأل لماذا يحصل الأهلي علي الريمونتادا في الوقت الضائع قائلا " لو كان في الدقيقة 100 كان الأهلي جاب الجون الثالث ".

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