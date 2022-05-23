مستشفى السويس العام ينجح في علاج طفل تعرض لحادث أفقده الحركة كليا

نجح مستشفى السويس العام وفريقها الطبي في علاج الطفل « صلاح » ابن محافظة مطروح والمقيم بقرية شندوره والذي عاد يمارس حياته بشكل طبيعي بعد أن تعرض لحادث جرار زراعي أدي لكسر كلي بالعمود الفقري وكسر باليد اليسري وارتجاج بالمخ .

وتم عرض الحالة على الفريق الطبي بقيادة الأستاذ الدكتور جراح المخ والأعصاب « حمدي النبوي » وقام الفريق الطبي بتجهيز الحالة على مدار شهر و إجراء عملية عظام متقدمه لكسر الذراع الأيسر وعلاج تحفظي مخ وأعصاب لمدة أسبوعين لارتجاج المخ .

ومن جانبه فقد أوضح الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة والسكان بأن هذا يأتى انطلاقاً من الحق الدستوري في توفير الخدمة الصحية مجاناً لكل مواطن ، وفي إطار التطورات الفنية والطيبة التى تشهدها مستشفى السويس العام ، في ظل توجيهات ودعم الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان واللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس وتدعيم المستشفى بالكفاءات الطبيه في جميع التخصصات .