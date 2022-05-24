إعادة انتخاب الإثيوبي تيدوس أدهانوم جيبريسوس مديراً لـ منظمة الصحة العالمية

أعادت الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، انتخاب الإثيوبي تيدروس أدهانوم جيبريسوس مديراً لمنظم الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة لولاية ثانية مدتها 5 سنوات. وكان جيبريسوس قد انتخب للمرة الأولى في عام 2017.

وجرى تأكيد إعادة انتخابه خلال جمعية الصحة العالمية الخامسة والسبعين في جنيف، حيث كان تيدروس أدهانوم جيبريسوس المرشح الوحيد.

وجاء تصويت اليوم تتويجاً لعملية انتخابية بدأت في أبريل 2021 عندما دُعيت الدول الأعضاء إلى تقديم أسماء مرشحين مقترحين لشغل منصب المدير العام. وقد رشح المجلس التنفيذي للمنظمة، الذي اجتمع في يناير 2022، تيدروس، لولاية ثانية.

وتبدأ الولاية الجديدة للدكتور تيدروس رسميا في 16 أغسطس 2022. ويمكن إعادة تعيين المدير العام مرة واحدة، وفقا لقواعد وإجراءات جمعية الصحة العالمية.

وباشر تيدروس أدهانم جيبريسوس خلال ولايته الأولى عملية تحوّل واسعة على نطاق المنظمة تهدف إلى زيادة الأثر الفعال للمنظمة على المستوى القُطري لتعزيز التمتع بحياة أوفر صحة، وحماية المزيد من الأفراد في حالات الطوارئ وزيادة إتاحة الخدمات الصحية على نحو منصف. وأشرف أيضا على قيادة استجابة المنظمة لجائحة كوفيد-19، وتفشي الإيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، والآثار الصحية لأزمات إنسانية أخرى متعددة.

ويذكر أن تيدروس شغل، قبل تعيينه مديرا عاما للمنظمة، منصب وزير الخارجية في إثيوبيا من عام 2012 إلى عام 2016 ومنصب وزير الصحة في إثيوبيا من عام 2005 إلى عام 2012. كما شغل منصب رئيس مجلس الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا؛ ومنصب رئيس مجلس شراكة دحر الملاريا؛ ومنصب رئيس مشارك لمجلس الشراكة من أجل صحة الأم والوليد والطفل.