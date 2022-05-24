عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إعادة انتخاب الإثيوبي تيدوس أدهانوم جيبريسوس مديراً لـ منظمة الصحة العالمية

صدى البلد

أعادت الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، انتخاب الإثيوبي تيدروس أدهانوم جيبريسوس مديراً لمنظم الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة لولاية ثانية مدتها 5 سنوات. وكان جيبريسوس قد انتخب للمرة الأولى في عام 2017.

وجرى تأكيد إعادة انتخابه خلال جمعية الصحة العالمية الخامسة والسبعين في جنيف، حيث كان تيدروس أدهانوم جيبريسوس المرشح الوحيد.

وجاء تصويت اليوم تتويجاً لعملية انتخابية بدأت في أبريل 2021 عندما دُعيت الدول الأعضاء إلى تقديم أسماء مرشحين مقترحين لشغل منصب المدير العام. وقد رشح المجلس التنفيذي للمنظمة، الذي اجتمع في يناير 2022، تيدروس، لولاية ثانية.

وتبدأ الولاية الجديدة للدكتور تيدروس رسميا في 16 أغسطس 2022. ويمكن إعادة تعيين المدير العام مرة واحدة، وفقا لقواعد وإجراءات جمعية الصحة العالمية.

وفد مصر يشارك في التصويت لاختيار مدير عام منظمة الصحة العالمية

الصحة العالمية: تحويل مصر إلى مركز إقليمي لنقل المعرفة لهيئات الدواء بإفريقيا

وباشر تيدروس أدهانم جيبريسوس خلال ولايته الأولى عملية تحوّل واسعة على نطاق المنظمة تهدف إلى زيادة الأثر الفعال للمنظمة على المستوى القُطري لتعزيز التمتع بحياة أوفر صحة، وحماية المزيد من الأفراد في حالات الطوارئ وزيادة إتاحة الخدمات الصحية على نحو منصف. وأشرف أيضا على قيادة استجابة المنظمة لجائحة كوفيد-19، وتفشي الإيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، والآثار الصحية لأزمات إنسانية أخرى متعددة.

ويذكر أن تيدروس شغل، قبل تعيينه مديرا عاما للمنظمة، منصب وزير الخارجية في إثيوبيا من عام 2012 إلى عام 2016 ومنصب وزير الصحة في إثيوبيا من عام 2005 إلى عام 2012. كما شغل منصب رئيس مجلس الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا؛ ومنصب رئيس مجلس شراكة دحر الملاريا؛ ومنصب رئيس مشارك لمجلس الشراكة من أجل صحة الأم والوليد والطفل.

الصحة العالمية تيدوس أدهانوم جيبريسوس الأمم المتحدة انتخاب ولاية ثانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شباب يصورون لحظات وفاتهم المأساوية في الصحراء.. شاهد

مسلسل إساءات عمرو واكد لا ينتهي.. قذف المحصنات من نساء مصر|القصة كاملة

لماذا طلبت وزارة التموين رقم هاتف لأصحاب بطاقات الدعم؟.. الوزير يرد

الفراخ رخصت.. أسعار الدواجن اليوم الاثنين 23- 5 -2022

أسعار صرف العملات الأجنبية بختام تعاملات اليوم الثلاثاء

كيروش لـ صدى البلد: اسألوا العطار عما حدث في مكتبه.. والحضري وشوقي خائفان

ميدو: الخطيب أعطى درسا في الإدارة الرياضية والأهلي فوق الجميع| فيديو

يدعم الجماعات الإرهابية.. عمرو واكد يسب سيدات مصر وتحرك عاجل ضده

ترشيحاتنا

الإمارات تعلن رصد أول حالة لجدري القردة لزائرة من غرب أفريقيا

دعاء صلاة الاستخارة .. كيفيتها ووقتها وأحكامها

عواقب وخيمة.. كيسنجر يدعو أوكرانيا إلى التنازل لـ روسيا لتجنب كارثة

إسبانيا تتدخل لحل أزمة اعتماد أوروبا على الغاز الروسي.. تفاصيل

مدعى عام بواشنطن يقاضى مارك زوكربيرج: متورط في فضيحة كامبريدج أناليتيكا

الإمارات ترصد أول حالة إصابة بـ جدري القرود

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حالة نادرة.. أمريكي مولود بلا فكين ينتصر على التنمر ويتزوج.. شاهد

شاهد.. لحظة ثوران بركان القرش تحت الماء وسبب تسميته بهذا الإسم

يسري نصر الله مع لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة بمهرجان كان.. صور

عملة بصورته.. هدية غير متوقعة للأمير ويليام في عيد ميلاده

فيديو

تعرف على رد فعل الإعلاميين بأفغانستان على قرار طالبان بفرض النقاب.. فيديو

قصة نانسي.. عايزة تثبت نسب ابنتها.. ما القصة.. فيديو جراف

صفقة الموسم.. مخطط الزمالك لضم إيبوكا .. فيديو جراف

مفاجأة.. شيرين عبد الوهاب على ذمة حسام حبيب رغم ادعاء الانفصال.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الحوار مع الأكاديمية الوطنية

سمية عبدالمنعم

قوانين الأحوال الشخصية.. نظرة إلى الواقع قليلًا

رشا شكر

طفرة جديدة لرحلات الفضاء مع مركبة ستارلاينر

محمد شعبان

موسم المستريحين

ياسمين بدوي

لا تربية ولا تعليم .. !

إلهام أبو الفتح

وداعا المثقف سمير صبري

إبراهيم شعبان

في وداع مظفر النواب.. شاعر بحجم أمة ومعاناتها

كريمة أبو العينين

التدمير بالدراما

اﻟﻤﺰﻳﺪ