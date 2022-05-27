عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 27 - 5 - 2022 والقنوات الناقلة

مباريات اليوم
مباريات اليوم

تنطلق اليوم الجمعة 27 - 5 - 2022 العديد من المباريات الهامة في مختلف ملاعب العالم ابرزها مباراة الرائد امام  الشباب فى الدوري السعودي بالإضافة ل مواجهة الجونة والاتحاد السكندرى في الدوري المصري.

 

مواعيد مباريات الدوري السعودي 


الحزم X الباطن – الساعة 6:25 مساء- على قناة الرياضية السعودية              

الرائد X الشباب – الساعة 9 مساء -على قناة الرياضية السعودية   
 

مواعيد مباريات الدوري المصري 

 

الجونة X الاتحاد السكندري – الساعة 6:30 مساء -على قناة on time sport

مصر المقاصة X  فاركو – الساعة 9 مساء- على قناة on time sport  

 

الجهاز الفني لمنتخب مصر يحضر مباراة بيراميدز وفيوتشر 

 

حضر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة الكابتن إيهاب جلال مباراة بيراميدز وفيوتشر في الدوري المصري.

 

وحضر بجانب الكابتن إيهاب جلال كل من محمد شوقي المدرب العام وأحمد حسام مدرب المنتخب وعصام الحضري مدرب حراس المرمى ومحمود سليم وعلي طه محللا الأداء

الدوري المصري منتخب مصر عصام الحضري بيراميدز الاتحاد السكندري مواعيد مباريات اليوم مواعيد مباريات اليوم الجمعة مواعيد مباريات الدوري المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية 2022

بـ رقم الجلوس .. نتيجة الشهادة الإعدادية للترم الثاني في الجيزة

سعر الذهب في مصر الخميس 26- 5- 2022

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القاهرة برقم الجلوس الترم الثاني

الكاف يلعب بالنار.. قرار غريب يثير الجدل قبل نهائي أبطال إفريقيا| تقرير

ظاهرة الدوري الإنجليزي.. أسباب تجديد الآرسنال لـ محمد النني وقيمة راتبه الأسبوعي

القصة الكاملة لسقوط طبيب مزيف.. أهالي الغربية يكشفون عمله وزياراته المنزلية.. شاهد

ننشر لينك نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية في الإسكندرية 2022

موضوعات متعلقة

إبراهيم فايق يدافع عن صلاح بعد تصريحاته بشأن مواجهة ريال مدريد

ترشيحاتنا

أخبار الرياضة.. إيهاب جلال يدشن صفحه رسمية عبر فيس بوك...ساديو ماني يقترب من بايرن ميونخ..شوبير يكشف موقف الأهلي من قرار كاس

حدث ليلًا .. ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية للترم الثاني في الجيزة.. استعدادات صينية لغزو تايوان .. قرار من النيابة للمتهم بالتعدي على سالي عبد السلام

دراسة: التعديل الجيني يمكن أن يعزز الأمن الغذائي

أخبار العالم| أوكرانيا تعترف بهزيمة كبرى في الشرق وإسرائيل تتهم أمريكا بتسريب معلومات عن اغتيال ضابط الحرس الثوري الإيراني

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 27 - 5 - 2022 والقنوات الناقلة

ترقيات جديدة للسيارة البافارية BMW 2 كوبيه 2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عدم حضور نجله وظهور أبناء عم .. 4 أحداث أثارت الجدل بعد رحيل سمير صبري

طريقة عمل القهوة العربية السادة بوش وبدون

نحافة توم هانكس تثير الجدل بالعرض الأول لفيلمه Elvis بمهرجان كان ..صور

من البداية.. محمد حماقي يشعل أجواء مسرح ليالينا في موسم جدة بالسعودية

فيديو

عدم حضور نجله وظهور أبناء عم .. 4 أحداث أثارت الجدل بعد رحيل سمير صبري

طلقة خرطوش تقتل شابا أثناء حفل خطوبته.. ما القصة .. فيديو جراف

انفلونزا الطماطم.. أهم الأسباب والأعراض.. فيديو جراف

بالبالطو والسماعة .. قصة عاطل انتحل صفة طبيب وكشف على المرضى بطنطا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

التغير المزاجي

يارا زكريا

قوة التجاهل

فتحي حسين

ملايين المصريين في جيوب المستريح !!

طارق إسماعيل

الحوار الحقيقي

عبدالمعطى أحمد

الدور الغائب للمجتمع المدني

محمود دياب

شمر عن ساعديك أيها المسئول!

بشير العدل

إعلام التنمية

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الحوار مع الأكاديمية الوطنية

اﻟﻤﺰﻳﺪ