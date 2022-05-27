مواعيد مباريات اليوم الجمعة 27 - 5 - 2022 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الجمعة 27 - 5 - 2022 العديد من المباريات الهامة في مختلف ملاعب العالم ابرزها مباراة الرائد امام الشباب فى الدوري السعودي بالإضافة ل مواجهة الجونة والاتحاد السكندرى في الدوري المصري.

مواعيد مباريات الدوري السعودي



الحزم X الباطن – الساعة 6:25 مساء- على قناة الرياضية السعودية

الرائد X الشباب – الساعة 9 مساء -على قناة الرياضية السعودية



مواعيد مباريات الدوري المصري

الجونة X الاتحاد السكندري – الساعة 6:30 مساء -على قناة on time sport

مصر المقاصة X فاركو – الساعة 9 مساء- على قناة on time sport

الجهاز الفني لمنتخب مصر يحضر مباراة بيراميدز وفيوتشر

حضر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة الكابتن إيهاب جلال مباراة بيراميدز وفيوتشر في الدوري المصري.

وحضر بجانب الكابتن إيهاب جلال كل من محمد شوقي المدرب العام وأحمد حسام مدرب المنتخب وعصام الحضري مدرب حراس المرمى ومحمود سليم وعلي طه محللا الأداء