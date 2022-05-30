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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نظام الكيتو.. يعتمد بشكل رئيسي على البروتينات.. أبرز الآثار الجانبية لاتباعه على المدى الطويل

الكيتو
الكيتو

تعد حمية الكيتو مفيدة بلا شك في التخلص من الكيلوجرامات والدهون المتراكمة، لأنها تؤثر على الصحة بشكل سلبي وتظهر مجموعة من العلامات والأعراض التي يعاني منها الجسم خلال مرحلة النظام الغذائي من تساقط الشعر إلى الأرق.
يعتبر نظام الكيتو دايت من أشهر الحميات الغذائية حول العالم، فهو يعتمد بشكل رئيسي على البروتينات دون تناول الكربوهيدرات تمامًا فيساعد في خسارة الوزن بشكل ملحوظ وسريع إلا أنه له العديد من الأضرار الصحية، وقد حذر منه العديد من أطباء التغذية. إليك  ما هو نظام الكيتو ومضاعفات اتباع نظام الكيتو والآثار الجانبية لأتباعه

ما هو نظام الكيتو

يعد نظام كيتو الغذائي هو نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات وعالي الدهون ومتوسط ​​البروتين، ينصب التركيز الرئيسي لهذا النظام الغذائي على تقليل تناول الكربوهيدرات وجعل الجسم يستخدم المزيد من الدهون لإنتاج الطاقة. 

عندما تستهلك الكربوهيدرات المنخفضة يبدأ الجسم في استخدام الدهون لإنتاج الطاقة لأداء وظائفك اليومية، بمجرد أن يستهلك الجسم كل الدهون التي يستهلكها في اليوم، فإنه يبدأ في حرق الدهون المخزنة في الجسم مما يساعد بالفعل في إنقاص الوزن. 

تُعرف عملية حرق الدهون لإنتاج الطاقة بدلاً من الكربوهيدرات باسم الكيتوزية، ويؤدي الانتقال من حرق الكربوهيدرات إلى حرق الدهون إلى الإصابة بإنفلونزا الكيتو.

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الصداع أبرزها .. الآثار الجانبية لنظام الكيتو

نظام "الكيتو دايت"

تعليقا على ما سبق قالت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري التغذية، إن نظام "الكيتو دايت" يعمل على تحويل الحرق من السكريات للدهون، موضحة أنه بمثابة علاج لبعض الحالات وليس نظام حياة.

وأضافت نهلة عبد الوهاب أن نظام "الكيتو دايت" يعتمد على انقاص نسبة كبيرة من الأطعمة في الوجبات اليومية، ومن بينها الخضروات.

وأشارت استشاري التغذية إلى أن نظام "الكيتو دايت" يعتمد بنسبة 95% على الدهون الصحية، وعلى 20% من البروتين، ونسبة ضئيلة من السكريات.

وتابعت أن العناصر الغذائية الناقصة بـ "الكيتو دايت" يتم استبدالها أحيانا بالمكملات الغذائية، وهو الغير محبذ للجسم.

ولفتت إلى أن نظام "الكيتو دايت" يستمر لفترة 6 شهور، ويسمح ببعض الأطعمة التي لا يسمح بها أية نظام آخر، مثل المايونيز والبروتين.

مضاعفات نظام الكيتو دايت

أكد جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، إن الكيتو نظام غذائي يعتمد على إحداث انقلاب فسيولوجي في الجسم وتحويل مادة الطاقة المستخدمة إلي دهون بدلا من الجلوكوز.

وأضاف جمال شعبان في منشوره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلا" جاذبية الكيتو أنه يعطيك نتائج مبهرة أولية من حيث انخفاض سريع في الوزن، إلا أن مضار الكيتو جمة على المدى القريب والبعيد وقد حذرت منه رابطة القلب الأمريكية أخيرًا، حيث إنه قد يرفع الكولسترول الضار ويؤدي إلي تصلب شرايين القلب التاجية ."

على الجانب الآخر وفقا لموقع health24. تعد  أبرز أضرار نظام الكيتو دايت على الصحة هي كالتالي:

1- ضار بصحة الكلى

يمنع تناول الكربوهيدرات ويعتمد على تناول البروتينات مما يجعل البول أكثر حمضية وهو يؤثر سلبًا على أداء الكلى،

2- يؤثر على سكر الدم 

2-  الكيتو غير مناسب للمصابين بمرض السكر، لأنه يحرم الجسم من تناول نسبة معينة من الكربوهيدرات التي تعمل على السيطرة على نسبة السكر في الدم مما يجعلك أكثر عرضة للإصابة بمرض السكر . 

 3-مشاكل جلدية

 توصلت الأبحاث الطبية الحديثة التى أجريت على الفئران أن حمية الكيتو الغذائية، قد تؤدى إلى تفاقم التهاب الجلد وذلك بسبب احتوائها على نسب عالية من الدهون . 

4- أضرارالأسنان 

أكدت دراسة حديثة أن الأشخاص الذين يخضعون لنظام كيتو يتجاهلون نظافة أسنانهم والاعتناء بها بحجة أنهم لا يتناولون البقوليات والحلويات والنشويات ولكنها عادة كارثية، فصحة الفم والأسنان تتأثر سلبًا بسبب هذا النظام ولابد من وضع نظام خاص للعناية بها . 
5- الوزن يعود بسرعة

نظام كيتو الغذائي قد يؤدي إلى فقدان الوزن وانخفاض السكريات في الدم ، لكنه حل سريع ومؤقت لا يكون مستدامًا، وبنسبة كبيرة، قد يستعيد الشخص الوزن الذي فقده مرة أخرى ولكن بوزن أكبر من المفقود.

الآثار الجانبية لنظام الكيتو

أما عن الآثار الجانبية لنظام الكيتو وفقا لموقع بولد سكاى الهندى يعتبر الصداع من الأعراض الأساسية لأنفلونزا الكيتو التي تظهر في الأسابيع القليلة الأولى من بدء نظام كيتو الغذائي. بمجرد أن يتكيف الجسم مع التغييرات ، فإنه يختفي، بعض الأسباب الشائعة لصداع الكيتو هي:

انخفاض نسبة السكر في الدم: عندما تستهلك الكربوهيدرات ، فإن الدماغ يتم تشغيله بواسطة الجلوكوز ، ولكن في نظام كيتو الغذائي يعمل على الدهون. يؤدي هذا التحول إلى انخفاض مستوى السكر في الدم ، مما يؤدي إلى ألم نابض في الرأس.

الجفاف: عندما يحرق الجسم دهونًا زائدة ، يزداد تواتر التبول. هذا يؤدي إلى الجفاف ، وهو سبب آخر للصداع.

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