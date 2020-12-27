انتبه .. 5 فئات يجب عليهم عدم اتباع نظام كيتو الغذائي

يعتبر نظام الكيتو أكثر اتجاهات النظام الغذائي شهرة بين مراقبي الوزن وعشاق اللياقة البدنية، وقد حظي بالكثير من الاهتمام والشعبية في العامين الماضيين بسبب مجموعة الفوائد الصحية التي يقدمها.





لا يساعد النظام الغذائي منخفض الكربوهيدرات والدهون للغاية على إنقاص الوزن فحسب، بل إنه فعال أيضًا في إدارة أعراض مرض السكري وارتفاع الكوليسترول في الدم، لكن اتباع نظام غذائي عالي الدهون لفترة طويلة قد ارتبط أيضًا بآثار جانبية مختلفة، ويقال إن تناول الكثير من الدهون لفترات طويلة يمكن أن يعرضك لخطر الإصابة بحصوات الكلى وغيرها من المشاكل الصحية.





ووفقًا للخبراء في هذا المجال، وحسب موقع "timesofindia"، إليك 5 أنواع من الأشخاص الذين يجب عليهم تجنب حمية الكيتو من أجل صحتهم.





- الحامل

أثناء الحمل تحتاج الأم الحامل إلى توخي مزيد من الحذر بشأن نظامها الغذائي وعاداتها الغذائية، إنهم بحاجة إلى تناول نظام غذائي متوازن ومغذٍ لنمو الطفل. حمية الكيتو تحرمهم في الواقع من الكربوهيدرات والألياف، إلى جانب ذلك يفتقر النظام الغذائي شديد التقييد إلى بعض المغذيات الدقيقة الأساسية، مما يجعله خيارًا غير صحي للنظام الغذائي أثناء الحمل.





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- النباتيين

من الصعب اتباع نظام كيتو الغذائي للنباتيين، ولكن بالنسبة للنباتيين فهو أكثر صعوبة وخطورة، يحد هذا النظام الغذائي من تناول الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات والألياف مثل بعض الخضروات والحبوب الكاملة والفواكه، بالنسبة للنباتيين تعتبر الفواكه والخضروات هي المصادر الأساسية للعناصر الغذائية لأنها تتجنب تمامًا منتجات الألبان والحيوانية، إذا كانوا سيقيدون حتى الإنتاج الطبيعي فسيتم حرمانهم من العناصر الغذائية الأساسية التي يحتاجها الجسم ليعمل بشكل صحيح.



- مرضي القولون