وصايا بعد تطعيم لقاح كورونا .. تعرف عليها

يساعد تطعيم COVID-19 على حمايتك من الإصابة بـفيروس كورونا المستجد، ولكن هناك بعض الآثار الجانبية التى عرضها موقع cdc تكون عبارة عن ألم، تورم في جميع أنحاء جسمك، حمى، قشعريرة، التعب، صداع الراس.





لذا قدم موقع cdc ، بعض النصائح المفيدة حول كيفية تقليل الألم وعدم الراحة بعد تطعيم فيروس كورونا أهمها ..





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-إذا شعرت بألم أو انزعاج فتحدث إلى طبيبك بشأن تناول الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية مثل الأيبوبروفين أو الأسيتامينوفين.

-أما لتقليل الألم وعدم الراحة في المكان الذي حصلت فيه على الحقنة، ضع قطعة قماش نظيفة وباردة ومبللة على المنطقة، استخدم أو مارس ذراعك، ولتقليل الانزعاج الناتج عن الحمى يجب شرب الكثير من السوائل، ارتدي ملابس خفيفة.

-في معظم الحالات يكون الشعور بعدم الراحة من الحمى أو الألم أمرًا طبيعيًا، اتصل بطبيبك أو مقدم الرعاية الصحية الخاص بك:

إذا زاد الاحمرار أو الألم الذي حصلت عليه بعد 24 ساعة

إذا كانت الآثار الجانبية الخاصة بك تقلقك أو لا يبدو أنها تختفي بعد بضعة أيام