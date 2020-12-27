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أستاذ فيروسات: وجود سلالة أخرى من كورونا يحتاج إلى لقاحات جديدة.. فيديو

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 01:27 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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إبراهيم القادري
قال الدكتور أيمن الشبيني  أستاذ الفيروسات والطب الحيوي في جامعة زويل ، إن السلالة التي ظهرت من فيروس كورونا ذات صفات محددة نتيجة قدرتها علي إحداث عدوى بشكل كبير جدا وظهور اعراض معينة مرتبطة بخصائصها .

وأضاف الشبيني خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحكاية المذاع علي قناه ام بي سي مصر ، ان تحور الفيروس يمكن ان يكون تحور في طفرة بسيطة او تحور في عدة طفرات وهذا ما حدث في انجلترا، بوجود 17 طفرة في التحور الجديد لفيروس كورونا وبالتالي تزايد انتشار الفيروس الي 4 اضعاف هناك.

واوضح ايمن الشبيني ، أنه الي الآن ليس هناك سلالة جديدة من فيروس كورونا وإذا وجد سلالة جديدة من الفيروس هذا يعني أننا نواجه مشكلة كبيرة بسبب وجود اعراض وطرق عدوي وصفات جديدة وهذا سيحتاج الي لقاح جديد. 
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