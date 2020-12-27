أستاذ فيروسات: وجود سلالة أخرى من كورونا يحتاج إلى لقاحات جديدة.. فيديو

قال الدكتور أيمن الشبيني أستاذ الفيروسات والطب الحيوي في جامعة زويل ، إن السلالة التي ظهرت من فيروس كورونا ذات صفات محددة نتيجة قدرتها علي إحداث عدوى بشكل كبير جدا وظهور اعراض معينة مرتبطة بخصائصها . الشبيني





وأضاف الشبيني خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحكاية المذاع علي قناه ام بي سي مصر ، ان تحور الفيروس يمكن ان يكون تحور في طفرة بسيطة او تحور في عدة طفرات وهذا ما حدث في انجلترا، بوجود 17 طفرة في التحور الجديد لفيروس كورونا وبالتالي تزايد انتشار الفيروس الي 4 اضعاف هناك.



