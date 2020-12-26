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يمنع تطور فيروس كورونا.. 7 فوائد سحرية لتناول العرقسوس

السبت 26/ديسمبر/2020 - 10:01 م
صدى البلد
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حياة عبد العزيز
صرح رئيس تركمانستان قربان قولي بردي محمدوف، إن "العرقسوس" يمكن أن يعالج فيروس كورونا "كوفيد-19.
وحسب وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس" عن رئيس تركمانستان وهو طبيب أسنان سابق قوله إن العرقسوس يمنع فيروس كورونا من التطور في الجسم"، ناصحا مواطني بلاده بتناوله للتصدي للفيروس.

ونستعرض خلال السطور التالية فوائد العرقسوس، وفقا لموقع times of India.

1- يساعد العرق سوس في علاج التهاب الغشاء المخاطي للفم.

2- يعمل كمضادة للأكسدة ومضاد للالتهابات.

3- يساعد مستخلص جذر عرق السوس في علاج القرحة الهضمية.

4- تخفيف أعراض عسر الهضم ، مثل ارتجاع الحمض واضطراب المعدة وحرقة المعدة.

5- يعالج مشاكل ضعف الانتصاب عند الرجال، ورفع كفاءة الدورة الدموية. 

6- يحتوي العرقسوس على مادة الجليسريزين التي تمنع تكوين خلايا جديدة لفيروس كورونا في الجسم.

7- كما تعد مادة الجلسريزين ترتبط بمستقبلات الفيروس ACE2  وبالتالي تمنع التصاق الفيروس لهذه المستقبلات مما يمنع دخول الفيروس داخل خلايا جسم الإنسان.
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