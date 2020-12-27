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الصحة تكشف عن عارض مشترك بين حالات الإصابة بـ كورونا.. فيديو

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 01:33 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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إبراهيم القادري
قالت الدكتورة ناهد كمال استشاري الصدر بوزارة الصحة، أن فيروس كورونا حتى نتقي شره يجب علينا اتباع جميع الإجراءات الاحترازية وأن نقي أنفسنا منه عن طريق الالتزام بارتداء الكمامة وترك مسافات بين الجميع بالإضافة الي غسيل الأيدي.

وأضافت ناهد كمال خلال مداخلة هاتفية في برنامج آخر النهار المذاع علي قناة النهار ، انه من الضروري جدا ان نهتم بصحتنا العامة لتقوية جهاز المناعة من خلال الأكل السليم والنوم لفترات طويلة، مؤكدة ان اى شخص تظهر عليه اعراض يجب عليه اتباع جميع الارشادات لحين تشخيص حالته .

وأوضحت ناهد كمال، أن الفيروس دائما في تحور والاعراض بدأت تختلف فعلا ومنها عدم ارتفاع درجات الحرارة ومنها عدم الشعور بصعوبة في التنفس وهناك عارض مشترك بين الجميع وهو فقدان حاسة الشم والتذوق .

وتابعت ناهد كمال ، ان  حالات اصابة الاطفال في الموجة الاولي كانت نادرة جدا، ولكن من اعراض الموجة الثانية المختلفة اصابة الاطفال.
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