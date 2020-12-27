الصحة تكشف عن عارض مشترك بين حالات الإصابة بـ كورونا.. فيديو

قالت الدكتورة ناهد كمال استشاري الصدر بوزارة الصحة، أن فيروس كورونا حتى نتقي شره يجب علينا اتباع جميع الإجراءات الاحترازية وأن نقي أنفسنا منه عن طريق الالتزام بارتداء الكمامة وترك مسافات بين الجميع بالإضافة الي غسيل الأيدي.





وأضافت ناهد كمال خلال مداخلة هاتفية في برنامج آخر النهار المذاع علي قناة النهار ، انه من الضروري جدا ان نهتم بصحتنا العامة ل تقوية جهاز المناعة من خلال الأكل السليم والنوم لفترات طويلة، مؤكدة ان اى شخص تظهر عليه اعراض يجب عليه اتباع جميع الارشادات لحين تشخيص حالته .





ناهد كمال، أن الفيروس دائما في تحور والاعراض بدأت تختلف فعلا ومنها عدم ارتفاع درجات الحرارة ومنها عدم الشعور بصعوبة في التنفس وهناك عارض مشترك بين الجميع وهو فقدان حاسة الشم والتذوق . وأوضحت



