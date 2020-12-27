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أخبار العالم

بعد بريطانيا.. أوروبا تبدأ حملة التطعيم ضد كورونا.. المجر وألمانيا أولى الدول

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 08:57 ص
لقاح كورونا
لقاح كورونا
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شيماء مصطفى
بدأت أوروبا أخيرًا، حملة تطعيم شاملة ضد فيروس كورونا، بلقاح شركتي "فايزر" الأمريكية، و"بيونتيك" الألمانية، وذلك بعد ما يقرب من 3 أسابيع من إطلاق بريطانيا حملة التلقيح كأول دولة في العالم.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، بدأت أوروبا أخيرًا في طرح جرعات الدواء، بعد إرسال الدفعات الأولى من لقاح فايزر من مركز التصنيع في بلجيكا، مما يسمح لمعظم السلطات الصحية بالبدء في تطعيم الفئات الأكثر ضعفًا في جميع أنحاء القارة اعتبارًا من اليوم.

لكن ألمانيا والمجر سبقتا جيرانهما في الاتحاد الأوروبي، حيث بدأتا لقيح مواطنيها قبل يوم واحد من الانطلاق الرسمي لحملة التطعيم في القارة الأوروبية.

وبرغم تلقيح ما لا يقل عن 600 ألف بريطاني بالفعل ضد فيروس كورونا، منذ أن حصلت مارجريت كينان في 8 ديسمبر على اللقاح، إلا أن الدول الأوروبية لم تستطع البدء في التطعيم الشامل قبل الموافقة على الدواء من قبل وكالة الأدوية الأوروبية.

وكان من المقرر أن تبدأ حملة التطعيم الأوروبية في دار رعاية للمسنين في مدينة جوادالاخارا الإسبانية، شمال شرق مدريد، إلا أن الأطباء والعاملين المجريون كانوا أول أوروبيين يتلقون لقاح كورونا، وبعدها حصل 40 مقيما في دار رعاية ألمانية على التطعيم أيضا.

وهذا كله، يمنح الأمل لبعض البلدان الأكثر تضررًا في العالم، حيث تم الإبلاغ عن ما لا يقل عن 16 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا في القارة الأوروبية، مع أكثر من 360 ألف حالة وفاة.

وكانت المفوضية الأوروبية، أعربت عن أملها في أن تنطلق حملة التطعيم هذه ضد الفيروس في 27-29 ديسمبر الجاري.

وستبدأ أيرلندا، حملة التطعيم في 30 ديسمبر، وفي بلجيكا من المقرر أن تنطلق الحملة غدا الاثنين.
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