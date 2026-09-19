قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد موسى: ملف اللاجئين قنبلة موقوتة.. ولازم نقول للرأي العام هنتعامل معاه ازاي
الولايات المتحدة تدعو إلى هدنة إنسانية لمدة 90 يومًا في السودان
جيشنا موجود في آخر نقطة.. أحمد موسى: سيناء متسابتش زي ما الخونة بيقولوا والتنمية مستمرة
لازم ناخد بالنا.. أحمد موسى: مخطط إسقاط الدولة المصرية في 2011 مستمر حتى الآن
بدون زيادة.. الأزهر يعلن قيمة مصروفات المعاهد للعام الدراسي 2026-2027
2.6 مليار دولار إيرادات البتروكيماويات.. والصادرات تصل أكثر من 50 دولة
الأرصاد تكشف طقس الأحد| القاهرة 32 درجة.. وشبورة ورياح
محمد صلاح يفتتح التهديف مبكراً لـ طرابزون ضد جالاتا سراي في الدوري التركي
وزير الشباب لـ«صدى البلد»: الرياضة تفتح الطريق أمام ذوي الهمم لإثبات قدراتهم وتحقيق طموحاتهم
خبير أثري يكشف دمى متحركة في مصر القديمة تشبه حركة الروبوت
برلماني: كارت الخدمات الحكومية الموحد يعزز جهود الدولة في تقديم الخدمات للمواطنين
تنبيه وتحذير وتوعية.. تعليق أحمد موسى على رسائل الرئيس السيسي بحفل الأكاديمية العسكرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ البحيرة: مشروعات باستثمارات 5 مليارات جنيه في العيد القومي للمحافظة

محافظ البحيرة الدكتورة جاكلين عازر
محافظ البحيرة الدكتورة جاكلين عازر
أ ش أ

أعلنت محافظ البحيرة الدكتورة جاكلين عازر عن برنامج جولات ميدانية وافتتاحات ممتد على مدار أسبوع كامل في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي يتضمن تفقد وافتتاح عدد من المشروعات التنموية والخدمية بمختلف القطاعات بإجمالي استثمارات تتجاوز 5 مليارات جنيه بما يمثل إضافة جديدة إلى جهود التنمية الجارية على أرض المحافظة، ويترجم ما تشهده البحيرة من أعمال ومشروعات تستهدف تطوير البنية الأساسية، وتحسين جودة الخدمات، ورفع كفاءة القطاعات الخدمية والإنتاجية.

وأكدت المحافظ  في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط بمناسبة احتفال المحافظة اليوم بعيدها القومي الذي يوافق الذكرى الـ219 لانتصار أهالي مدينة رشيد البواسل على الحملة الإنجليزية عام 1807 - أن تلك المشروعات تعكس حرص الدولة على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتلبية احتياجاتهم الأساسية، موضحة أن الافتتاحات والجولات التفقدية ستشمل قطاعات حيوية متعددة، في مقدمتها مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، بالإضافة إلى شبكات الطرق، وتطوير وإنشاء المدارس، ودعم قطاعات الصحة، والشباب والرياضة.

وأعلنت إطلاق مبادرة بيئية جديدة بعنوان «معًا نزرع» بهدف زيادة المساحات الخضراء وتجميل المراكز والمدن بما يسهم في تحسين البيئة والحفاظ على الصورة الحضارية للمحافظة، مشيرة إلى أن المبادرة تأتي ضمن المبادرة الرئاسية «100 مليون شجرة» وضمن التوجه الوطني للتوسع في المساحات الخضراء وتعزيز الوعي البيئي.

وِأشارت إلى أن المبادرة تستهدف التوسع في زراعة الأشجار واستثمار المساحات المتاحة والمتخللات بين المباني والمنشآت، وزيادة المساحات الخضراء بالشوارع والميادين والمناطق المفتوحة، إلى جانب دعم أعمال التشجير داخل المدارس والمصالح الحكومية والمنشآت الخدمية.

ووجهت محافظ البحيرة الدكتورة جاكلين عازر، تهنئة لأبناء المحافظة، مؤكدة أن هذه المناسبة تعكس روح الصمود والانتماء لدى أبناء البحيرة عبر التاريخ.. وقالت إن مدينة رشيد التاريخية تتزين بأجواء احتفالية تعكس ما تتمتع به من مقومات تراثية وحضارية فريدة، لافتة إلى أن رشيد في العيد القومي للمحافظة بدت في مشهد يجمع ذاكرة المكان بحيوية الحاضر، فالشوارع التي شهدت يومًا ملحمة وطنية خالدة، تستقبل اليوم أهلها وزائريها في أجواء من التطوير والفن والاحتفال.

وأشارت إلى أن مدينة رشيد تشهد توافد الأفواج السياحية من مختلف دول العالم لمشاهدة الآثار الإسلامية، حيث تعد رشيد ثانى مدينة تحتوى على آثار إسلامية، لتظل رشيد مدينة تحفظ تاريخها وتواصل بناء حاضر يليق بمكانتها.

محافظ البحيرة الدكتورة جاكلين عازر جولات ميدانية المشروعات التنموية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1400 جنيه.. قفزة سريعة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

الاهلي والزمالك

بطلب من الأهلي.. تحرك جديد لاستقدام حكام أجانب لقمة الأهلي والزمالك

أسعار الدواجن

بعد الارتفاعات الأخيرة.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت

خناقة قمة السيدات

زلزال السداسية.. كواليس خناقة شوارع في قمة السيدات بين الأهلي والزمالك

محمد صلاح

فرج عامر عن تصريحات مدرب طرابزون : صلاح هو اللي عمل في نفسه كده

حمدي الوزير

رأيت الله ورحمته.. ابنة حمدي الوزير تكشف تفاصيل حالتها الصحية بعد جراحة قلب مفتوح

أسعار الطماطم

تراجع مفاجئ فى أسعار الطماطم الآن بالأسواق.. كم وصل سعر الكيلو؟

سعر الذهب

أسعار الذهب الآن في مصر

ترشيحاتنا

الكلى

أعراض غير متوقعة تكشف حصوات الكلى

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات | هل تحتوي أسماك المزارع على هرمونات وبقايا مضادات حيوية؟.. تركيب الرموش الصناعية يزيد خطر الإصابة بـ عث العين

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات| أكلات تسبب دهون الكبد.. لماذا يرفض الأطفال الأطعمة الصحية؟

بالصور

أسعار هيونداي ماتريكس المستعملة في مصر

هيونداي ماتريكس
هيونداي ماتريكس
هيونداي ماتريكس

درة زروق تحصد جائزة التميز والإبداع من «دير جيست» عن شخصية «ميادة الديناري» في «علي كلاي»

درة زروق
درة زروق
درة زروق

احذر شرب الشاي بعد الأكل مباشرة.. قد يؤثر على امتصاص الحديد

لماذا لا ينصح بشرب الشاي بعد الأكل مباشرة؟
لماذا لا ينصح بشرب الشاي بعد الأكل مباشرة؟
لماذا لا ينصح بشرب الشاي بعد الأكل مباشرة؟

إيمان العاصي تتألق بإطلالة سوداء لافتة في حفل دير جيست.. صور

إيمان العاصي
إيمان العاصي
إيمان العاصي

فيديو

ياسمين عبد العزيز

ياسمين عبد العزيز عن إيرادات «خلي بالك من نفسك»: كل الأرقام اللي بتنزل دي مش الحقيقية |خاص

مدير مدرسة السادات الثانوية بالمحلة

بعد اعتذار طالب وولي أمره عن فيديو المعلمة.. أول تعليق من مديرة مدرسة بالمحلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: إيران تستعمل الحوثيين في ضرب اقتصاديات النفط في الشرق الأوسط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أخاف أن أفقدك .. فأتصرف كأنني لا أحتاجك

نهال المغربل – نائب وزير التخطيط للمتابعة سابقاً

نهال المغربل تكتب: المرافق والخدمات العامة على المستوى المحلي: ماذا نتابع؟ ولماذا؟ وكيف؟

المزيد