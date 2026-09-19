محافظ البحيرة: مشروعات باستثمارات 5 مليارات جنيه في العيد القومي للمحافظة

أعلنت محافظ البحيرة الدكتورة جاكلين عازر عن برنامج جولات ميدانية وافتتاحات ممتد على مدار أسبوع كامل في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي يتضمن تفقد وافتتاح عدد من المشروعات التنموية والخدمية بمختلف القطاعات بإجمالي استثمارات تتجاوز 5 مليارات جنيه بما يمثل إضافة جديدة إلى جهود التنمية الجارية على أرض المحافظة، ويترجم ما تشهده البحيرة من أعمال ومشروعات تستهدف تطوير البنية الأساسية، وتحسين جودة الخدمات، ورفع كفاءة القطاعات الخدمية والإنتاجية.

وأكدت المحافظ في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط بمناسبة احتفال المحافظة اليوم بعيدها القومي الذي يوافق الذكرى الـ219 لانتصار أهالي مدينة رشيد البواسل على الحملة الإنجليزية عام 1807 - أن تلك المشروعات تعكس حرص الدولة على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتلبية احتياجاتهم الأساسية، موضحة أن الافتتاحات والجولات التفقدية ستشمل قطاعات حيوية متعددة، في مقدمتها مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، بالإضافة إلى شبكات الطرق، وتطوير وإنشاء المدارس، ودعم قطاعات الصحة، والشباب والرياضة.

وأعلنت إطلاق مبادرة بيئية جديدة بعنوان «معًا نزرع» بهدف زيادة المساحات الخضراء وتجميل المراكز والمدن بما يسهم في تحسين البيئة والحفاظ على الصورة الحضارية للمحافظة، مشيرة إلى أن المبادرة تأتي ضمن المبادرة الرئاسية «100 مليون شجرة» وضمن التوجه الوطني للتوسع في المساحات الخضراء وتعزيز الوعي البيئي.

وِأشارت إلى أن المبادرة تستهدف التوسع في زراعة الأشجار واستثمار المساحات المتاحة والمتخللات بين المباني والمنشآت، وزيادة المساحات الخضراء بالشوارع والميادين والمناطق المفتوحة، إلى جانب دعم أعمال التشجير داخل المدارس والمصالح الحكومية والمنشآت الخدمية.

ووجهت محافظ البحيرة الدكتورة جاكلين عازر، تهنئة لأبناء المحافظة، مؤكدة أن هذه المناسبة تعكس روح الصمود والانتماء لدى أبناء البحيرة عبر التاريخ.. وقالت إن مدينة رشيد التاريخية تتزين بأجواء احتفالية تعكس ما تتمتع به من مقومات تراثية وحضارية فريدة، لافتة إلى أن رشيد في العيد القومي للمحافظة بدت في مشهد يجمع ذاكرة المكان بحيوية الحاضر، فالشوارع التي شهدت يومًا ملحمة وطنية خالدة، تستقبل اليوم أهلها وزائريها في أجواء من التطوير والفن والاحتفال.

وأشارت إلى أن مدينة رشيد تشهد توافد الأفواج السياحية من مختلف دول العالم لمشاهدة الآثار الإسلامية، حيث تعد رشيد ثانى مدينة تحتوى على آثار إسلامية، لتظل رشيد مدينة تحفظ تاريخها وتواصل بناء حاضر يليق بمكانتها.