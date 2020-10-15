للمبتدئين.. تعرفى كيفية خسارة الوزن سريعا مع حمية الكيتو

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إليك أبرز الأطعمة التى يجب التوقف عن تناولها إذا كنت تتبعين حمية الكيتو





الكربوهيدرات







إن استبعاد جميع الكربوهيدرات غير الصحية تمامًا من النظام الغذائي، يمكن أن يؤدي إلى فقدان الوزن بشكل أسرع وأكثر فاعلية.







العنب :







يحتوي العنب على كربوهيدرات غير صحية، مما قد يؤثر على نتائج نظام كيتو الغذائي.





الجبن :







يعد الجبن من الأطعمة التى يجب تجنبها عند اتباع نظام الكيتو ، فيؤثر محتوى الدهون في الجبن على نظامك الغذائي، مما يؤدي إلى إبطاء النتائج.





الذرة :







الذرة غذاء جيد للأشخاص الذين لا يتبعون نظام كيتو الغذائي مما قد يؤثر على فعالية نظامك الغذائي وبالتالي يجب تجنبه.





ممنوعون من الكيتو دايت :







الكيتو فهم:

أما عن الممنوعون من





- مرضى السكري .. اتباع نظام الكيتو يخفض نسبة السكر في الدم بشكل خطير.







-استئصال المرارة



