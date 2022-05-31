ممتطيا دابة.. مصرع طالب أسفل عجلات قطار الإسكندرية الأقصر في سوهاج

لقي طالب في منتصف العقد الثاني من العُمر، مصرعه، مصرعه دهسًا أسفل عجلات قطار "الإسكندرية/ الأقصر"، أثناء مروره لشريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة ممتطيا دابة، بمركز طما شمال محافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طما يفيد بورود بلاغًا من ناظر محطة سكة حديد طما، مفاده مصرع طالب أسفل عجلات قطار "الإسكندرية/ الأقصر".

وبالانتقال والفحص تبين بأنه أثناء مرور القطار "الأسكندرية/ الأقصر"، تلاحظ لسائقه عبور أحد الصبية لشريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة ممتطياً دابه، وتم إطلاق السرينه أكثر من مره ولم يستجيب.

وتم دهسه ووفاته ونفوق الدابة وتبين أنه يدعى (زياد م ع ع- 14 سنة- طالب- ويقيم دائرة المركز)، وبسؤال والده المدعو (محمود ع ع- 51 سنة- موظف- ويقيم بذات الناحية)، قرر بمضمون ما تقدم، ونفي الشبهة الجنائية.