افتتاح العرض المسرحي 101 عزل بحضور نقيب التمريض.. صور

افتتح الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح مساء أمس الخميس، العرض المسرحي الجديد "١٠١ عزل" من إنتاج فرقة مسرح التجوال بالبيت الفني للمسرح، وذلك بحضور الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض وعدد من قيادات النقابة في مختلف المحافظات، وذلك على مسرح متروبول بالعتبة في السابعة مساء.

جدير بالذكر إنه عقب العرض، قامت الفرقة بتكريم الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض للمجهود الكبير الذي بذله الممرضين خلال أزمة الجائحة.

يذكر أن العرض هو أول انتاج للفرقة منذ تحولها من شعبة إلى فرقة، والعرض يتناول بطولات الجيش الأبيض من الأطباء والتمريض وفرق عمل المستشفيات خلال الفترة الماضية، وكيف نجو بالوطن من أزمة الجائحة التي عصفت بالعالم.



يذكر أن "١٠١ عزل" من تأليف علي عبد القوي الغلبان، تمثيل عبد المنعم رياض، أحمد عثمان، هايدي عبد الخالق، محمد مبروك، خالد سعداوي، ندا عفيفي، نيفين أغا، محمد عبد التواب ،أيمن طارق، أشعار طارق علي، استعراضات ضياء شفيق، ديكور نهى نبيل، أزياء هبة مجدي، إضاءة أبو بكر الشريف، موسيقى تصويرية و ألحان أحمد نبيل، مكياج اسلام عباس، إخراج محمد درويش.

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