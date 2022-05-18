أحد أهم رواد المسرح.. البيت الفني ينعى المخرج عبد الرحمن الشافعي

نعى الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح وجميع العاملين بالبيت الفني للمسرح ببالغ الحزن والأسى المخرج الكبير عبد الرحمن الشافعي، و الذي وافته المنية منذ قليل، بعد حياة حافلة بالابداع، فهو أحد أهم رواد المسرح، أخرج عشرات الأعمال المسرحية منها السيرة الهلالية، آه يا ليل يا قمر، الشحاتين، شفيقة و متولي، أدهم الشرقاوي، منين أجيب ناس، و غيرها من الأعمال التي ستظل علامات في تاريخ المسرح، أسكنه الله فسيح جناته، و ألهم أهله و محبيه الصبر و السلوان.

مشوار المخرج عبد الرحمن الشافعي

من أعمال المخرج عبد الرحمن الشافعي، المسرحية " ست الحسن، أحلام ياسمين، أه ياليل يا قمر، كفر أيوب، سنبلة على قبر جمال، أدهم الشرقاوي، عاشق المداحين، السيرة الهلالية، شفيقة ومتولى، شرخ في جدار الخوف، على الزيبق، هنا القاهرة، حكاوي الزمان، المولد، لعبة الزمن، إمام المداحين، سلطان زمانه، ست الحسن، ليلة بنى هلال".

ولد عبد الرحمن الشافعي عام 1939 بمحافظة الشرقية، تخرج في كلية الحقوق جامعة عين شمس، عين أول مديرا لمسرح السامر، وشغل منصب مدير مديرية ثقافة الجيزة، ومشرف عام على شئون المسرح بالثقافة الجماهيرية، وعضو المجلس الأعلى للثقافة، ورئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية بالهيئة العامة لقصور الثقافة، ورئيس البيت الفني للفنون الشعبية والأستعراضية، ورئيس الأمانة العامة لأطلس الفلكلور، وعضو المكتب الفني لقطاع شئون الإنتاج الثقافي، وعضو اللجنة الفنية بالمجالس القومية المتخصصة التابعة لرئاسة الجمهورية 2014.

حصل عبد الرحمن الشافعي، على العديد من الجوائز منها "جائزة الدولة للتفوق 2009، جائزة الدولة التشجيعية 1986، نوط الأمتياز من الطبقة الأولى 1988، جائزة فارس الثقافة الجماهيرية 1999، جائزة التميز في الإخراج المسرحي للثقافة الجماهيرية 1980، جائزة مهرجان نيس للفنون بفرنسا 1984، كرمه المؤتمر العلمى الأول لمسرح الأقاليم ومنحه درع الهيئة العامة لقصور الثقافة وشهادة تقدير من وزير الثقافة عام 2006، بالإضافة إلى أنه كرم من عدة جهات داخل مصر وخارجها.