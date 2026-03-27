رد مفاجئ لـ ترومسو النرويجي على عودة كامويش من الأهلي

أعلن المدير الرياضي لنادي ترومسو النرويجي عبر قناة “أون سبورت” أن إدارة النادي لا تمانع عودة مهاجم الفريق المعار، يليسين كامويش، خلال الفترة الحالية، قبل غلق باب الانتقالات يوم 31 مارس 2026.

وأكد أن النادي يرغب بالفعل في استعادة خدمات اللاعب لتعزيز صفوفه قبل نهاية الموسم.

الأهلي وافق على إنهاء الإعارة

من جانبها، وافقت إدارة النادي الأهلي المصري على طلب نادي ترومسو لقطع إعارة كامويش في مارس الجاري، وهو ما يمهد الطريق أمام عودة اللاعب إلى النرويج. وتأتي هذه الخطوة ضمن سعي النادي النرويجي للاستفادة من خبرة اللاعب ومهاراته الهجومية في المباريات المتبقية من الموسم.

المفاوضات مع وكيل اللاعب مستمرة

رغم موافقة الناديين، لا تزال المفاوضات حول بنود عقد كامويش مع وكيله جارية، حيث يدرس الطرفان التفاصيل المالية والشروط النهائية للانتقال. وأوضح المدير الرياضي لترومسو أن الهدف هو إنهاء كافة التفاصيل قبل موعد غلق فترة الانتقالات لضمان جاهزية اللاعب للانضمام للفريق على الفور.

أهمية عودة كامويش للفريق

يُعد يليسين كامويش من أبرز اللاعبين الذين يعتمد عليهم ترومسو في خط الهجوم، ويأمل الجهاز الفني في تعزيز قدراته الهجومية خلال المباريات الحاسمة. كما أن عودة اللاعب تمثل دفعة معنوية للفريق، خصوصًا بعد رحيله لفترة الإعارة.

التوقيت حاسم

مع اقتراب يوم 31 مارس، أكدت إدارة ترومسو أنها حريصة على إنهاء الصفقة سريعًا لضمان جاهزية كامويش للمشاركة في المباريات المقبلة. ومن المتوقع أن تكون الأيام القليلة القادمة حاسمة في تحديد مصير اللاعب، وسط متابعة جماهير الفريق لعودة نجمهم.