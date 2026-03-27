حقيقة مفاوضات الأهلي مع وسام أبو علي بعد زيارته للقاهرة

نفى فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، وجود أي مفاوضات بين النادي الأهلي والفلسطيني وسام أبو علي، مهاجم فريق كولومبوس كرو الأمريكي.

وقال عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "لا توجد مفاوضات بين الأهلي ووسام أبو علي".



زيارة وسام ابو علي لمنزله فى القاهرة

أثار المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي، لاعب كولومبوس كرو الأمريكي، الكثير من التساؤلات حول مستقبله الكروي بعد أن نشر صورًا على حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام".

وظهر وسام ابو علي وهو يستعرض منزله الجديد في القاهرة، ما دفع البعض للربط بين ذلك وإمكانية عودته إلى الدوري المصري قريبًا.

وسبق أن خاض وسام أبو علي فترة ناجحة مع الأهلي، وكان الأكثر تميزا في النواحي الهجومية، وتسبب رحيله في أزمة بمركز المهاجم الصريح داخل صفوف المارد الأحمر.

وكان النادي الأهلي أعلن انتقال وسام أبوعلي إلى كولومبوس كرو بعد مفاوضات مكثفة، في صفقة بلغت قيمتها 7.5 مليون دولار، إلى جانب مليون دولار كحوافز إضافية، فضلًا عن احتفاظ النادي بنسبة 10% من قيمة إعادة البيع مستقبلًا.

